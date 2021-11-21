"Нет возможности кормить": в Кривом Роге женщина оставила 9 детей прямо на улице
Источник:24 канал
В Кривом Роге мать бросила своих 9 детей под зданием горсовета. Она хотела, чтобы о несовершеннолетних позаботилось государство.
В настоящее время дети находятся в центре реабилитации. Им от 3 до 16 лет.
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Детей оставляла с вещами и документами
Главная специалист городской Службы по делам детей Юлия Еланцева рассказала, что старшие дети сами объяснили, что их мама привезла всех в здание исполкома Криворожского горсовета и оставила там.
Приехали они из Широковского района, где раньше проживали. Мама ушла в неизвестном направлении. При детях были личные вещи и документы,
– объяснила Еланцева.
Горе-мать объяснила свой поступок на видео, которое обнародовали в местном телеграм-канале. Она пожаловалась, что не может прокормить детей.
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"У меня нет возможности кормить. Я не могу оформить никакую помощь по обеспечению (детей – 24 канал) и замене алиментов. Детям нет нормальных условий для проживания. Не могу сделать", – сказала мать.
Женщина уже второй раз бросает детей
Это уже 2 случай, когда женщина бросает своих детей. Именно поэтому некоторые из них находились ранее в Криворожском центре реабилитации. В настоящее время с детьми работают психологи учреждения.
Деток 9 – это 2 девочки и 7 мальчиков. Детей предварительно обследовали в больнице. Они здоровые, чистенькие и чистоплотные.
Психолог Елена Зеленская заверила, что дети сейчас находятся в напряженном и остром состоянии. "Они внутренне переживают травматически-сложную семейную ситуацию", – добавила она.
Покинутое здание по месту прописки
По месту регистрации 34-летней матери в Центрально-городском районе города – заброшенное здание. Там не то что жить даже переночевать нельзя. Крыша и дверь сломаны, стекла разбиты. Соседи говорят, не видели ее здесь давно.
Соседка Мария Гутовская отметила, что не видели горе-мать примерно год. Однако она приходила сюда, когда навещала родителей на кладбище.
Она бежит где-то что-то купить и говорит: "Тетя Маруся, идите, посмотрите за детьми, а я сбегаю скуплюсь". Так я всегда ей помогала. Пойду детям телевизор включу и посижу возле них,
– вспомнила соседка.
Горе-матери грозит лишение свободы
Тем временем над делом брошенных детей работают правоохранители. Они открыли уголовное производство.
В отношении женщины возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Украины, а именно о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми.
Ранее женщине уже выписывали штраф за невыполнение родительских обязанностей. На этот раз ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
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Между тем как дальше быть с ее детьми и лишать ли родительских прав, сейчас решают соответствующие социальные службы. Однако почему местные власти не помогли многодетной семье, чтобы мать не прибегала к радикальным действиям, до сих пор не ясно.