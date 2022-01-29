"Переобулся в полете": депутат с флажком России на аватарке вспомнил о судьбе родины

Депутат из Днепра Владимир Хоришко поразил пользователей сети "патриотическим" постом. До этого он прикреплял на аватарку флаг России.

Он является членом депутатской фракции ОПЗЖ в Днепровском облсовете. Публикация о его видении "исторического шанса" страны, появилась в фейсбуке Хоришко 29 января.

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Вспомнил о стремлении к свободе

Народный избранник написал, что нашу судьбу мы должны решать сами. Мол, у нас для этого есть все необходимое.

Никто, кроме нас, не должен решать нашу судьбу. Ни Байден, Ни Путин,

– написал Хоришко.

Среди того, что имеет Украина, депутат перечислил несколько вещей. Среди них были богатые недра, трудолюбивый народ. Но самое интересное, что политик вспомнил и унаследованное от предшественников стремление к свободе. А завершил он сообщение словами "За Украину! За честь, за славу, за народ".



Патриотическое сообщение члена ОПЗЖ / Скриншот 24 канала

Над ним начали смеяться

Следует заметить, что подписчики Хоришко сразу же написали, насколько удивительной является его тяга к патриотизму. Мол, никто не поверит в эту "работу на публику". Негативные комментарии впоследствии начали удалять.

Однако наплыв проукраинских фейсбучников не прекратился. Некоторые пользователи написали, что публикация является обычным переобуванием в воздухе. Также добавили, что из базы "Миротворца" его уже никто не уберет.



Некоторые из комментариев на странице Хоришко / Скриншот 24 канала



Депутат Хоришко и баннер ОПЗЖ / Фото газеты "Життя Дніпра"

Сразу же оконфузился российским нарративом

Через 10 минут после этой публикации член ОПЗЖ решил напомнить о своей любви к восточному соседу-агрессору. Он опубликовал картинку, на которой изображено поле пшеницы и три флага – Украины, России и Беларуси (красно-зеленый с вышивкой).

На картинке было написано, что брат не всегда прав, но всегда твой брат. Чтобы закрепить лейтмотив послания, Хоришко оставил и текст: "Мы братья! И точка!!!".



Хоришко выразил любовь к братанию / Скриншот 24 канала

Чем он опозорился до этого

27 января получила огласку история, которая случилась на другой странице политика. Там его имя было указано латиницей, и этот аккаунт впоследствии скрыли. Член ОПЗЖ прикрепил к аватарке флаг России. Это случилось, когда украинцы начали прикреплять флаг родины в знак единения.

Когда Хоришко начали писать об ошибочности этого шага, он начал иронизировать. Мол, узнал о себе немало нового. Однако также и жаловался на отсутствие толерантности к его мнению.