Он отметил, что такое может совершить только подлец и предатель. Речь идет о флажке России, который депутат Днепровского облсовета Владимир Хоришко прикрепил на свою аватарку.

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Считает поступок недопустимым

Депутат прифронтового города отреагировал на изменение в профиле Хоришко 27 января. В заметке он отметил, что это крайне недопустимый поступок в трудное время.

Только негодяй и предатель в момент реальной опасности атаки на свою страну может показательно вывешивать у себя на аватарке флаг страны-агрессора,

– написал депутат из Донецкой области.

Кроме этого, он отметил, что также считает возмутительными попытки называть оккупантами страны, которые помогают нам укрепить нашу обороноспособность. Мол, в отличие от России, они не захватили ни клочка нашей земли.



Аватарка депутата из Днепра / Скриншот Владимира Хоришко

Коротко об этом скандале

Депутат Облсовета Днепра прикрепил флажок России на свою аватарку и это сразу вызвало немало возмущения. Он свой поступок объяснил "проявлением дружбы с братским народом". Следует отметить, что это случилось, когда жители страны запустили флешмоб с прикреплением на аватарку украинского флага.

Взамен "народному избраннику" начали писать оскорбления в личные сообщения. Сперва Хоришко жаловался на отсутствие толерантности к его мнению. Однако впоследствии просто закрыл свой аккаунт.

Обратите внимание! В конце января по сети начал ширится патриотический флешмоб. Тысячи украинцев разместили на свои аватарки изображение украинского флага. Такую инициативу почти сразу подхватили многие медийные лица и лидеры мнений.

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Читайте полный текст сообщения из Фейсбука Максима Бородина:

Только подлец и предатель в момент реальной опасности атаки на свою страну может показательно вывешивать у себя на аватарке флаг страны-агрессора.

И называть оккупантами страны, которые не захватили ни клочка нашей земли в отличие от России, а наоборот, помогают нам сегодня хоть как-то укрепить нашу обороноспособность.

Vladimir Horoshiy, сможет ли депутат Днепровского областного совета ответить на простой вопрос: кто оккупировал Крым и с кем Украина воюет на Донбассе? Думаю нет.

С этим негодяем у меня 21 общий друг. Ребята вы серьезно?