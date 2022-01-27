Він зазначив, що таке може скоїти лише негідник і зрадник. Мовиться про прапорець Росії, який депутат Дніпровської облради Володимир Хорішко прикріпив на свою аватарку.

До теми Глузує з флешмобу українців: депутат з Дніпра поставив аватарку з прапорцем Росії

Вважає вчинок недопустимим

Депутат прифронтового міста відреагував на зміну в профілі Хорішка 27 січня. У дописі він зазначив, що це вкрай недопустимий вчинок у скрутний час.

Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни-агресора,

– написав депутат із Донеччини.

Окрім цього, він зазначив, що також вважає обурливими спроби називати окупантами країни, які допомагають нам зміцнити нашу обороноздатність. Мовляв, на відміну від Росії, вони не захопили й клаптика нашої землі.



Аватарка депутата з Дніпра / Скриншот Володимира Хорішко

Коротко про цей скандал

Депутат Облради Дніпра прикріпив прапорець Росії на свою аватарку й це одразу викликало чимало обурення. Він свій вчинок пояснив "проявом дружби з братським народом". Слід зазначили, що це трапилося, коли жителі нашої країни запустили флешмоб із прикріпленням на аватарку українського прапора.

Натомість "народному обранцю" почали писати образи в особисті повідомлення. Спершу Хорішко скаржився на відсутність толерантності до його думки. Проте згодом просто закрив свій акаунт.

Зверніть увагу! Наприкінці січня мережею почав шириться патріотичний флешмоб. Тисячі українців розмістили на свої аватарки зображення українського прапора. Таку ініціативу майже одразу підхопили багато медійних осіб і лідерів думок.

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Читайте повний текст допису з фейсбуку Максима Бородина:

Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни агресора.

І називати окупантами країни, які не зберігали й клаптика нашої землі на відміну від Росії, а навпаки, допомагають нам сьогодні хоч якось зміцнити нашу обороноздатність.

Vladimir Horoshiy, чи зможе депутат Дніпровської обласної ради відповісти на просте запитання: хто окупував Крим та з ким Україна воює на Донбасі? Думаю ні.

З цим негідником у мене 21 спільний друг. Хлопці ви серйозно?