Він зазначив, що таке може скоїти лише негідник і зрадник. Мовиться про прапорець Росії, який депутат Дніпровської облради Володимир Хорішко прикріпив на свою аватарку.
До теми Глузує з флешмобу українців: депутат з Дніпра поставив аватарку з прапорцем Росії
Вважає вчинок недопустимим
Депутат прифронтового міста відреагував на зміну в профілі Хорішка 27 січня. У дописі він зазначив, що це вкрай недопустимий вчинок у скрутний час.
Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни-агресора,
– написав депутат із Донеччини.
Окрім цього, він зазначив, що також вважає обурливими спроби називати окупантами країни, які допомагають нам зміцнити нашу обороноздатність. Мовляв, на відміну від Росії, вони не захопили й клаптика нашої землі.
Аватарка депутата з Дніпра / Скриншот Володимира Хорішко
Коротко про цей скандал
Депутат Облради Дніпра прикріпив прапорець Росії на свою аватарку й це одразу викликало чимало обурення. Він свій вчинок пояснив "проявом дружби з братським народом". Слід зазначили, що це трапилося, коли жителі нашої країни запустили флешмоб із прикріпленням на аватарку українського прапора.
Натомість "народному обранцю" почали писати образи в особисті повідомлення. Спершу Хорішко скаржився на відсутність толерантності до його думки. Проте згодом просто закрив свій акаунт.
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Читайте повний текст допису з фейсбуку Максима Бородина:
Тільки негідник і зрадник у момент реальної небезпеки атаки на свою країну може показово вивішувати у себе на аватарці прапор країни агресора.
І називати окупантами країни, які не зберігали й клаптика нашої землі на відміну від Росії, а навпаки, допомагають нам сьогодні хоч якось зміцнити нашу обороноздатність.
Vladimir Horoshiy, чи зможе депутат Дніпровської обласної ради відповісти на просте запитання: хто окупував Крим та з ким Україна воює на Донбасі? Думаю ні.
З цим негідником у мене 21 спільний друг. Хлопці ви серйозно?