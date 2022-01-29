Він є членом депутатської фракції ОПЗЖ у Дніпровській облраді. Публікація про його бачення "історичного шансу" країни, з'явилася на фейсбуку Хорішка 29 січня.

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Згадав про потяг до свободи

Народний обранець написав, що нашу долю ми маємо вирішувати самі. Мовляв, у нас для цього є все необхідне.

Ніхто, окрім нас не повинен вирішувати нашу долю. Ні Байден, Ні Путін,

– написав Хорішко.

Серед того, що має Україна, депутат перерахував кілька речей. Серед них були багаті надра, працелюбний народ. Але найцікавіше, що політик згадав і успадкований від попередників потяг до свободи. А завершив він допис словами "За Україну! За честь, за славу, за народ".



Патріотичний допис члена ОПЗЖ / Скриншот 24 каналу

З нього почали кепкувати

Слід зауважити, що підписники Хорішка одразу ж написали, наскільки дивним є його потяг до патріотизму. Мовляв, ніхто не повірить у цю "роботу на публіку". Негативні коментарі згодом почали видаляти.

Проте наплив проукраїнських фейсбучників не припинився. Деякі користувачі написали, що публікація є звичайним перевзування у повітрі. Також і додали, що з бази "Миротворця", його вже ніхто не забере.



Деякі з коментарів на сторінці Хорішка / Скриншот 24 каналу



Депутат Хорішко та банер ОПЗЖ / Фото газети "Життя Дніпра"

Одразу ж оконфузився російським наративом

Через 10 хвилин після цієї публікації член ОПЗЖ вирішив нагадати про свою любов до східного сусіда-агресора. Він опублікував картинку, на якій зображене поле пшениці та три прапори – України, Росії та Білорусі (червоно-зелений із вишивкою).

На зображенні було написано, що брат не завжди правий, але завжди твій брат. Щоб закріпити лейтмотив послання, Хорішко залишив і текст: "Мы братья ! И точка!!!".



Хорішко висловив любов до братання / Скриншот 24 каналу

Чим він зганьбився до цього

27 січня набула розголосу історія, яка трапилася на іншій сторінці політика. Там його ім'я було вказане латиницею та цей акаунт згодом приховали. Член ОПЗЖ прикріпив до аватарки прапор Росії. Це трапилося, коли українці почали так прикріпляти прапор батьківщини в знак єднання.

Коли Хорішку почали писати про помилковість цього кроку, він почав іронізувати. Мовляв, взнав про себе чимало нового. Проте також і скаржився на відсутність толерування його думок.