"Россия не могла этого не знать": в Днепре разрушено здание с центром православной культуры МП

В ночь на 16 апреля в результате атаки в Днепре был разрушен жилой дом. В помещении располагался центр православной культуры, связанный с московским патриархатом.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Что написал Филатов о разрушенном здании в Днепре?

По словам Бориса Филатова, разрушенный дом был расположен на улице Шевченко, 23. На первом этаже дома действовал "Центр православной культуры "Лествица", который связан с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Там также были библиотека и домашний храм Иоанна Лествичника.

Оккупанты, когда запускали туда ракету, не могли этого не знать,

– подчеркнул мэр Днепра.



В разрушенном доме в Днепре был расположен центр православной культуры МП

Филатов также отметил, что очень интересно, будет ли какое-то заявление по этому поводу со стороны представителей МП.

