Россияне цинично ударили по рынку в Никополе: погибли люди, количество пострадавших снова возросло

Российские войска атаковали Никополь FPV-дронами, в результате чего погибли люди. Известно также о 27 пострадавших – среди них 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.

О деталях террора мирного населения рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об ужасных последствиях удара?

Российские войска нанесли удар FPV-дронами по Никополю, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.

В результате атаки погибли 5 человек – трое женщин и двое мужчин. Количество раненых в результате атаки возросло до 27 людей; 8 раненых – госпитализированы. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Еще двое мужчин – 28 и 72 лет – также находятся в тяжелом состоянии.

Из-за попадания возник пожар. Также повреждены торговые павильоны и магазин.

На месте работают экстренные службы, врачи оказывают помощь раненым. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Офисе генпрокурора заявили, что начали расследование по очередному военному преступлению России.

Последствия российского удара по рынку в Никополе / Фото Офиса Генерального прокурора Украины

