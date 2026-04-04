Россияне цинично ударили по рынку в Никополе: погибли люди, количество пострадавших снова возросло
- Российские войска атаковали Никополь FPV-дронами, погибли 5 человек, среди раненых 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.
- Повреждены торговые павильоны, возник пожар, начато расследование военного преступления России.
Российские войска атаковали Никополь FPV-дронами, в результате чего погибли люди. Известно также о 27 пострадавших – среди них 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.
О деталях террора мирного населения рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Смотрите также Николаев атаковали дроны: в городе прогремел взрыв и возник пожар
Что известно об ужасных последствиях удара?
Российские войска нанесли удар FPV-дронами по Никополю, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.
В результате атаки погибли 5 человек – трое женщин и двое мужчин. Количество раненых в результате атаки возросло до 27 людей; 8 раненых – госпитализированы. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Еще двое мужчин – 28 и 72 лет – также находятся в тяжелом состоянии.
Из-за попадания возник пожар. Также повреждены торговые павильоны и магазин.
На месте работают экстренные службы, врачи оказывают помощь раненым. Информация о последствиях атаки уточняется.
В Офисе генпрокурора заявили, что начали расследование по очередному военному преступлению России.
Последствия российского удара по рынку в Никополе / Фото Офиса Генерального прокурора Украины
Что известно о последствиях российского террора в других городах Украины?
Российские беспилотники утром 4 апреля атаковали Харьков. Известно, что в результате российского удара есть повреждения и пострадавшие. В Киевском районе города зафиксировано падение обломков, а также в Немышлянском районе произошло еще одно падение обломков вражеского беспилотника. В результате атаки пострадали три человека.
Ночью и утром 4 апреля русские беспилотники атаковали промышленные объекты в Полтавском районе. По предварительной информации, зафиксированы прямые попадания, в результате чего на объектах вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.
Утром 4 апреля в Киеве прогремели взрывы во время атаки вражеских беспилотников. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу офисного здания, что привело к пожару – его ликвидировали спасатели.
Всего в ночь на 4 апреля Россия запустила 286 ударных беспилотников по Украине. Защитники неба смогли сбить 260 дронов. К сожалению, по меньшей мере, 11 БПЛА попали в цели на 10 локациях, а обломки упали на 6 других локациях.