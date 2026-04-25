Никто чудом не погиб: в Днепре "Шахед" влетел в квартиру прямо через окно
- В Днепре в результате российской атаки погибли 6 человек, более 40 ранены, среди них есть дети.
- Дрон залетел в окно квартиры многоэтажки, но не взорвался, никто не пострадал.
В Днепре продолжают ликвидировать последствия массированного обстрела, который российские войска осуществили ракетами и дронами. Один из вражеских дронов залетел прямо в окно жилой многоэтажки.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский и городской голова Днепра Борис Филатов.
Какие последствия российской атаки по Днепру?
По последним данным, погибли 6 человек, еще более 40 получили ранения, среди них есть дети.
Атака происходила в несколько волн: под удары попали жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура. Уже днем россияне снова обстреляли район, который пострадал ночью.
По состоянию на сейчас 23 пострадавших находятся в больницах. Два человека считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
К ликвидации последствий привлечены все городские службы: коммунальщики подвозят воду для спасателей, предоставляют технику для разбора разрушений и очищают улицы от обломков.
Городской голова Борис Филатов рассказал, что несмотря на масштаб трагедии, случаются и невероятные случаи спасения.
"Сегодня ночью в квартиру влетел шахед. В самое окно. Все остались живы. Потому что бл...на не разорвалась. Таких случаев реально один на миллион", – отметил городской голова.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в надежной защите от российских атак. Он призвал международных партнеров быстрее выполнять договоренности по усилению противовоздушной обороны и продолжать давление на Россию санкциями.
В Днепре "Шахед" попал в самое окно / Фото Бориса Филатова
"Шахед" лежит в квартире / Фото Бориса Филатова
Какие последствия обстрела Днепра?
В ночь на 25 апреля Днепр подвергся комбинированной атаке, включая баллистику, дроны и ракеты.
В результате атак погибли 6 человек, ранены 46, среди них дети и двое полицейских. Повреждены жилые дома, предприятия, промышленную инфраструктуру, разрушен многоквартирный дом и обстреляно АЗС.
Днем россияне обстреляли тот же жилой квартал, что и ночью. 1 человек погиб, 7 получили ранения.