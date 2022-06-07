Оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину: есть раненые, повредившие дома
Источник:Днепропетровская ОВА
Российские убийцы атаковали Криворожский район. Они из "Ураганов" били по Зеленодольской общине.
Про це 7 червня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
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"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог вдарив із "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранено 46-річного чоловіка. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", - написав Резніченко.
Ситуація у сфері контрольована
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пострадавший мужчина получил осколочное ранение ноги. Он отметил, что ночью россияне обстреливали всего один район.
В течение ночи повторные обстрелы Криворожского района не зафиксированы, во всех остальных – сейчас спокойно. Сейчас ситуация на Днепропетровщине контролируется. В каждом уголке области развевается сине-желтое знамя, и так будет всегда,
– написал Лукашук.
Детали о пострадавшем
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что кафиры атаковали примерно в 22:30. Состояние потерпевшего сейчас стабильное.
"Госпитализированы в больницу №2 Кривого Рога с диагнозом "множественная взрывная травма, осколочные ранения конечностей, туловища и головы", - отметил Вилкул.
Гали кассетными снарядами
Российские убийцы используют запрещенные международным правом снаряды. Речь идет о кассетных боеприпасах . Обстрел произошел 2 июня.
Еще один ночной обстрел
Ночью 7 июня ракетная опасность находилась в десяти украинских областях. Взрыв раздался примерно в 2:50 в Харькове.
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Россияне разрушают Николаев
Оккупанты обстреливают Николаев и используют для этого тяжелую артиллерию калибра 203 миллиметра. Украинские военные сообщают, что ситуация на фронте остается напряженной, поскольку захватчики целятся по жилым кварталам, убивают мирных людей, разрушают гражданские здания и уничтожают транспорт.
Захисникам вдалося вдвічі вдарити по авіації за складами боєприпасів у Миколаївській області.
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