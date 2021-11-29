Переворачивал автомобили на бок: неизвестный "Геракл" отметился странным поступком в Кривом Роге
Источник:"Информатор"
Необычный инцидент произошел в Кривом Роге. Мужчина проявил странную инициативу – переворачивал припаркованные автомобили на бок.
Естественно, для некоторых автомобилей не обошлось без повреждений. Сейчас полиция разыскивает мужчину и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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"Кинг Конг вернулся": неизвестный вручную переворачивал автомобили в Кривом Роге
Произошло все 25 ноября около 23 часов на автомобильной стоянке в микрорайоне Заречный в Кривом Роге. Местные жители увидели неожиданное:
- Несколько припаркованных машин аккуратно в ряд лежали на боку.
- Говорят, неизвестный мужчина перевернул их вручную.
Видео последствий инцидента было опубликовано в телеграм-канале Informator Video 18+.
Люди увидели такую картину: несколько автомобилей лежали в ряд на боку / Фото "Информатор"
О личности злоумышленника пока ничего не известно, как и о мотивах его поступка. Впрочем, полиция, пишут местные СМИ, уже разыскивает мужчину.
Тем временем в телеграмме "Ху***й Днепр" показали якобы кадры, собственно, процесса переворачивания.
Это вроде бы именно тот мужчина, который переворачивал авто в Кривом Роге / Фото "Ху***й Днепр"
Конечно, необычное событие уже стало поводом для шуток местных жителей в сети, иронически оценивших поступок хулигана:
- "Геракл, б***ь".
- "Кинг Конг вернулся".
- "Ему не нужны машины, потому что он сам машина".
Местные уже шутят об инциденте / Скриншот Telegraf