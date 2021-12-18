Пьяный прокурор на Lexus снес остановку в Кривом Роге: фото и видео с места

В Кривом Роге на улице Куприна (жилой массив Смычка) мужчина за рулем Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. К счастью, там людей не было, поэтому никто не пострадал.

Инцидент произошел 17 декабря примерно в 21:00. По данным СМИ, управлял авто военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха. Предварительно он имел явные признаки алкогольного опьянения.

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Прокурор закрылся в автомобиле и отказывался выходить

Некоторое время после инцидента Лапоха закрылся в машине и не хотел выходить. Правда, так и остался сидеть за рулем.

Кроме того, он отказывался общаться с патрульными. В конце концов все же вышел и его осмотрели медики.

Одесский прокурор Вадим Лапоха протаранил остановку в Кривом Роге / Фото ресурс "Свои. Кривой Рог"

Серьезных травм нет, только высокое давление

По словам врачей, прокурор в результате ДТП не пострадал и находился в нормальном состоянии. У него лишь чуть-чуть подскочило давление, но это может быть следствием алкогольной интоксикации.

Впоследствии в машине скорой он сделал вид, что уснул. Журналисты предполагают, что так хотелось избежать проверки на драгере. Впоследствии стало известно, что тест на алкоголь он так и не прошел.



Лапоха делал вид, что спит, чтобы не проходить тест на драгере / Фото ресурса "Свои"

Лапоху доставили в больницу

Еще на месте ДТП прокурор потребовал, чтобы его госпитализировали. В итоге его доставили в 8-ю городскую больницу с предварительным диагнозом "острая алкогольная интоксикация".

На алкоголь его должны были проверить в психоневрологическом диспансере под наблюдением сотрудников ГБР. Последние уже выехали в больницу. Также туда прибыл криворожский военный прокурор Станислав Ламан.

После визита коллеги Вадим Лапоха сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Экспертизу на алкоголь он так и не прошёл.

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Вадим Лапоха убегает из больницы: смотрите видео

Бегство и нападение на журналистов

Когда прокурор фактически скрылся из больницы, за ним поехал криворожский журналист Олег Ермолинский. Во время остановки на заправке представитель СМИ хотел пообщаться с Лапохой. Однако тот дверью машины прижал Ермолинскому руку.

По данным ресурса "Свои", правоохранители по ДТП составили на Лапоху административное производство по управлению в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, составили протокол по статье о преднамеренном причинении тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны.

Если вину прокурора докажут ему грозит 17 тысяч гривен штрафа. Также могут лишиться прав на 1 год.

Смотрите видео, как Лапоха набросился на журналиста

Небедная декларация и "фиктивное" пребывание на Донбассе

По данным журналистов, на банковских счетах у Вадима Лапохи – почти миллион гривен. Что касается авто, то владеет он не только элитным Lexus, но и Mitsubishi Pajero.

Кроме того, семья Лапох – владельцы двух земельных участков в Николаевской области, трех квартир в Одессе и Авангарде, а также домика и земельного участка в курортном Заливе.

Также Вадим Лапоха был в Донбассе. Одесские активисты отмечали, что поездкой в ​​мирный Краматорск он пытался избежать люстрации, получив статус участника боевых действий.

Это был далекий 2014 год. Вадим Лапоха – по-прежнему прокурор. Так что план сработал,

– подчеркнули журналисты.

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