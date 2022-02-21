Под Днепром обнаружили "банду" ушастых сов: отдыхали в спальном районе – удивительные фото

В селе Сурско-Литовское, что в Днепровском районе, обнаружили целую группу ночных птиц. Ушастых сов смогли сфотографировать в момент дневного отдыха.

Впоследствии эти удивительные фотографии обнародовали и они сразу завоевали любовь пользователей сети. Они восхищались красотой птиц в комментариях и оставили более тысячи лайков под сообщением.

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Ушастые совы спят на дереве / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Настоящие мастера маскировки

Фотографии обнародовали в сообществе "Птицы Украины". На них изображена группа птиц, отдыхающих на дереве.

Если присмотреться, то можно насчитать на фотографиях аж 10 сов.



Одна из сов, которых сфотографировали / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Однако это довольно сложно, поскольку те являются отличными мастерами маскировки. Пользователи отметили, что снимки делали в спальном районе. Сов действительно часто трудно заметить на деревьях, поскольку их окраска служит как камуфляж.



Ушастая сова отдыхает под Днепром / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Что известно о виде "Ушастая сова" У этих птиц довольно пестрая окраска с преобладанием рыжих тонов. Глаза у них всегда желто-оранжевые, а клюв темно-серый или черноватый.



Наиболее распространенный вид в Европе и Северной Азии. В частности, их можно даже встретить в Приморье и Японии (Хоккайдо) и даже в Ираке. Однако также ушастые совы обитают в Северной Африке и на Канарских островах.



Информация взята из У этих птиц довольно пестрая окраска с преобладанием рыжих тонов. Глаза у них всегда желто-оранжевые, а клюв темно-серый или черноватый.Наиболее распространенный вид в Европе и Северной Азии. В частности, их можно даже встретить в Приморье и Японии (Хоккайдо) и даже в Ираке. Однако также ушастые совы обитают в Северной Африке и на Канарских островах.Информация взята из Википедии

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Читайте текст сообщения со страницы "Птицы Украины":

А вот кому еще ушастых сов?

Сурско-Литовское. Днепропетровская обл. 20.02 2022.