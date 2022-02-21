Впоследствии эти удивительные фотографии обнародовали и они сразу завоевали любовь пользователей сети. Они восхищались красотой птиц в комментариях и оставили более тысячи лайков под сообщением.

Недавно Возле Чернобыля сфотографировали уникальное животное: как оно выглядит

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Ушастые совы спят на дереве / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Настоящие мастера маскировки

Фотографии обнародовали в сообществе "Птицы Украины". На них изображена группа птиц, отдыхающих на дереве.

Если присмотреться, то можно насчитать на фотографиях аж 10 сов.

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Одна из сов, которых сфотографировали / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Однако это довольно сложно, поскольку те являются отличными мастерами маскировки. Пользователи отметили, что снимки делали в спальном районе. Сов действительно часто трудно заметить на деревьях, поскольку их окраска служит как камуфляж.

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Ушастая сова отдыхает под Днепром / Фото из фейсбука Marianna Pedashenko

Что известно о виде "Ушастая сова"

У этих птиц довольно пестрая окраска с преобладанием рыжих тонов. Глаза у них всегда желто-оранжевые, а клюв темно-серый или черноватый.

Наиболее распространенный вид в Европе и Северной Азии. В частности, их можно даже встретить в Приморье и Японии (Хоккайдо) и даже в Ираке. Однако также ушастые совы обитают в Северной Африке и на Канарских островах.

Информация взята из Википедии

Полезно – как правильно подкармливать птиц: смотрите видео

Читайте текст сообщения со страницы "Птицы Украины":

А вот кому еще ушастых сов?
Сурско-Литовское. Днепропетровская обл. 20.02 2022.