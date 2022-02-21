Згодом ці дивовижні світлини оприлюднили й вони одразу завоювали прихильність користувачів мережі. Вони захоплювалися красою птахів у коментарях і залишили понад тисячу лайків допису.

Нещодавно Біля Чорнобиля сфотографували унікальну тварину: як вона виглядає

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Вухаті сови сплять на дереві / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Справжні майстри маскування

Світлини оприлюднили в спільноті "Птахи України". На них зображена група птахів, які відпочивають на дереві. Якщо придивитися, то можна нарахувати на світлинах аж 10 сов.

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Одна із сов, яких сфотографували / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Проте це досить складно, оскільки ті є відмінними майстрами маскування. Користувачі зазначили, що знімки робили у спальному районі. Сов справді часто важко помітити на деревах, оскільки їхнє забарвлення слугує як камуфляж.

Під Дніпром виявили банду вухатих сов
Вухата сова відпочиває під Дніпром / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Що відомо про вид "Вухата сова"

У цих птахів досить строкате забарвлення з домінуванням рудих тонів. Очі в них завжди жовто-помаранчеві, а дзьоб темно-сірий або чорнуватий.

Найбільш поширений вид у Європі та Північній Азії. Зокрема, їх можна навіть зустріти у Примор'ї та Японії (Хоккайдо) та навіть в Іраку. Проте також вухаті сови мешкають у Північній Африці та на Канарських островах.

Інформація взята з Вікіпедії

Корисно – як правильно підгодовувати птахів: дивіться відео

Читайте текст допису зі сторінки "Птахи України":

А ось кому ще вухатих сов?
Сурсько-Литовське. Дніпропетровська обл. 20.02 2022.