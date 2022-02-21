Згодом ці дивовижні світлини оприлюднили й вони одразу завоювали прихильність користувачів мережі. Вони захоплювалися красою птахів у коментарях і залишили понад тисячу лайків допису.
Нещодавно Біля Чорнобиля сфотографували унікальну тварину: як вона виглядає
Вухаті сови сплять на дереві / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko
Справжні майстри маскування
Світлини оприлюднили в спільноті "Птахи України". На них зображена група птахів, які відпочивають на дереві. Якщо придивитися, то можна нарахувати на світлинах аж 10 сов.
Одна із сов, яких сфотографували / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko
Проте це досить складно, оскільки ті є відмінними майстрами маскування. Користувачі зазначили, що знімки робили у спальному районі. Сов справді часто важко помітити на деревах, оскільки їхнє забарвлення слугує як камуфляж.
Вухата сова відпочиває під Дніпром / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko
Що відомо про вид "Вухата сова"У цих птахів досить строкате забарвлення з домінуванням рудих тонів. Очі в них завжди жовто-помаранчеві, а дзьоб темно-сірий або чорнуватий.
Найбільш поширений вид у Європі та Північній Азії. Зокрема, їх можна навіть зустріти у Примор'ї та Японії (Хоккайдо) та навіть в Іраку. Проте також вухаті сови мешкають у Північній Африці та на Канарських островах.
Інформація взята з Вікіпедії
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Читайте текст допису зі сторінки "Птахи України":
А ось кому ще вухатих сов?
Сурсько-Литовське. Дніпропетровська обл. 20.02 2022.