Згодом ці дивовижні світлини оприлюднили й вони одразу завоювали прихильність користувачів мережі. Вони захоплювалися красою птахів у коментарях і залишили понад тисячу лайків допису.

Нещодавно Біля Чорнобиля сфотографували унікальну тварину: як вона виглядає



Вухаті сови сплять на дереві / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Справжні майстри маскування

Світлини оприлюднили в спільноті "Птахи України". На них зображена група птахів, які відпочивають на дереві. Якщо придивитися, то можна нарахувати на світлинах аж 10 сов.



Одна із сов, яких сфотографували / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Проте це досить складно, оскільки ті є відмінними майстрами маскування. Користувачі зазначили, що знімки робили у спальному районі. Сов справді часто важко помітити на деревах, оскільки їхнє забарвлення слугує як камуфляж.



Вухата сова відпочиває під Дніпром / Фото з фейсбуку Marianna Pedashenko

Що відомо про вид "Вухата сова" У цих птахів досить строкате забарвлення з домінуванням рудих тонів. Очі в них завжди жовто-помаранчеві, а дзьоб темно-сірий або чорнуватий.



Найбільш поширений вид у Європі та Північній Азії. Зокрема, їх можна навіть зустріти у Примор'ї та Японії (Хоккайдо) та навіть в Іраку. Проте також вухаті сови мешкають у Північній Африці та на Канарських островах.



Інформація взята з У цих птахів досить строкате забарвлення з домінуванням рудих тонів. Очі в них завжди жовто-помаранчеві, а дзьоб темно-сірий або чорнуватий.Найбільш поширений вид у Європі та Північній Азії. Зокрема, їх можна навіть зустріти у Примор'ї та Японії (Хоккайдо) та навіть в Іраку. Проте також вухаті сови мешкають у Північній Африці та на Канарських островах.Інформація взята з Вікіпедії

Корисно – як правильно підгодовувати птахів: дивіться відео

Читайте текст допису зі сторінки "Птахи України":

А ось кому ще вухатих сов?

Сурсько-Литовське. Дніпропетровська обл. 20.02 2022.