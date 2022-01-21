Попросил помощи у спецслужб России: СБУ задержала псевдоминера Горного колледжа

Сотрудники СБУ разоблачили студента из Кривого Рога, который заказал ложное минирование. За помощью он обратился к российским спецслужбам.

По информации правоохранителей, молодой человек написал в закрытый телеграм-чат, которым руководят спецслужбы России. Он попросил "заминировать" Горный колледж в Кривом Роге и пообещал отблагодарить деньгами.

К теме Школы Днепра и Кривого Рога снова оказались под прицелом псевдоминеров

Фейковое минирование колледжа

Правоохранители и администрация учебного заведения получили анонимное письмо 20 января. "Российский террорист" заявил о заложенной взрывчатке на улице Александра Невского, 3 и требовал 250 тысяч гривен.



Правоохранители разоблачили заказчика минирования колледжа в Кривом Роге / Фото СБУ

На месте работали взрывотехники, кинологи и работники других спецслужб. Во время обследования территории, никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили.



На территории Горного колледжа взрывчатки не обнаружили / Фото СБУ

Студент хотел на дистанционку

Заказчика псевдоминирования оперативно разоблачили и задержали. Работники Службы безопасности Украины провели обыски у него дома.



Заказчиком псевдоминирования был студент из Кривого Рога / Фото СБУ

На мобильном телефоне 18-летнего молодого человека обнаружили переписку с администратором чата в телеграме. Студент объяснил, что хотел, чтобы его учебное заведение перевели на дистанционное обучение и поэтому попросил "заминировать" Горный колледж.



Молодой человек объяснил, что хотел перейти на дистанционное обучение / Фото "Свої"

По факту предоставления заведомо ложного сообщения о заложенной взрывчатке, в полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 6 лет за решеткой.



Псевдоминирование студент заказал в телеграм-чате российских спецслужб / Фото СБУ

Дистанционное обучение в Кривом Роге

В связи с волной псевдоминирований по Украине, ряд городов ввел дистанционное обучение в школах и детсадах. Недавно такое решение приняли и в городском совете Кривого Рога.

Известно, что дети точно будут находиться дома до понедельника, 24 января. Если фейковые минирования будут продолжаться, то не исключено, что дистанционку продолжат.

Интересно Инструмент гибридной войны России, – юрист объяснил причину массовых "минирований" в Украине

По городу также усилили патрулирование и привлекли к сотрудничеству нацгвардейцев. Силовиков вооружили резиновыми дубинками, вместе с ними Кривой Рог будут охранять служебные собаки.

СБУ задержала виновника псевдоминирования в Кривом Роге: смотрите видео