За інформацією правоохоронців, молодик написав у закритий телеграм-чат, яким керують спецслужби Росії. Він попросив "замінувати" Гірничий коледж у Кривому Розі та пообіцяв віддячити грошима.

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Фейкове замінування коледжу

Правоохоронці та адміністрація навчального закладу отримали анонімного листа 20 січня. "Російський терорист" заявив про закладену вибухівку на вулиці Олександра Невського,3 та вимагав 250 тисяч гривень.



Правоохоронці викрили замовника мінування коледжу в Кривому Розі / Фото СБУ

На місці працювали вибухотехніки, кінологи та працівники інших спецслужб. Під час обстеження території, жодних вибухових пристроїв або речовин не виявили.



На території Гірничого коледжу вибухівки не виявили / Фото СБУ

Студент хотів на дистанційку

Замовника псевдозамінування оперативно викрили та затримали. Працівники Служби безпеки України здійснили обшуки в нього вдома.



Замовником псевдозамінування був студент з Кривого Рогу / Фото СБУ

На мобільному телефоні 18-річного молодика виявили переписку з адміністратором чату в телеграмі. Студент пояснив, що хотів, аби його навчальний заклад перевели на дистанційне навчання й тому попросив "замінувати" Гірничий коледж.



Молодик пояснив, що хотів перейти на дистанційне навчання / Фото "Свої"

За фактом надання завідомо неправдивого повідомлення про закладену вибухівку, у поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 6 років за ґратами.



Псевдозамінування студент замовив у телеграм-чаті російських спецслужб / Фото СБУ

Дистанційне навчання у Кривому Розі

У зв'язку з хвилею псевдозамінувань по Україні, низка міст запровадила дистанційне навчання у школах та дитсадках. Нещодавно таке рішення ухвалили й у міській раді Кривого Рогу.

Відомо, що діти точно перебуватимуть вдома до понеділка, 24 січня. Якщо фейкові замінування триватимуть, то не виключено, що дистанційку продовжать.

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По місту також посилили патрулювання та залучили до співпраці нацгвардійців. Силовиків озброїли гумовими кийками, разом із ними Кривий Ріг охоронятимуть службові собаки.

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