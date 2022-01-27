Расстрел нацгвардейцев в Днепре: подробности задержания стрелка

Правоохранители задержали вооруженного военнослужащего. Мужчина расстрелял людей в Днепре.

Злоумышленника задержали в 9:30 на улице Крайней в Подгородном, в пригороде Днепра. О вооруженном нарушителе сообщили местные жители.

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Задержание стрелка в Днепре

На каждый вызов от жителей Днепропетровской области выезжали правоохранители. Во время отработки одного из них обнаружили злоумышленника.



О месте пребывания стрелка сообщили местные жители / Фото Нацполиции

27 января утром военнослужащий расстрелял 10 человек. Пятеро из них погибли на месте, еще столько же получили ранения.



Утром 27 января военный расстрелял 10 человек / Фото Нацполиции

К задержанию присоединились патрульные, оперативники, следователи, бойцы с КОРДа и работники отдела Аэроподдержки и сотрудники Государственного бюро расследований.

Состояние задержанного

По информации телеграм-канала PavlovskyNews, правонарушитель ранее не имел проблем с психикой. Спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что он регулярно общался с психологом, его характеризовали как положительного человека.



Правонарушитель ранее не имел проблемы с психикой / Скриншот из видеоидео

Известно, что военный внезапно решил расстрелять людей в 3:40 27 января. Сразу после этого он скрылся с места происшествия и автостопом двинулся от "Южмаша".

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Расстрел людей в Днепре

Трагедия произошла ночью на территории завода "Южмаш". На месте погибли 4 нацгвардейцев и работница предприятия.

Днепропетровские правоохранители немедленно начали операцию "Сирена". За несколько часов злоумышленника удалось задержать на окраине областного центра.

Работники Государственного бюро расследований уже открыли уголовное дело по факту массового убийства.

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