Расстрел нацгвардейцев в Днепре: полицейские нашли части автомата

Правоохранители обнаружили магазины автомата в заброшенном здании под Днепром. Их оставил подозреваемый в расстреле в расстреле нацгвардейцев Артем Рябчук.

В здании всего обнаружили 14 пустых магазинов к автомату Калашникова. Об этой находке в городе Подгородное рассказали правоохранители через несколько часов после задержания предполагаемого стрелка.

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Обследовали прилегающую территорию

В полиции отметили, что части оружия обнаружили во время обработки прилегающей к месту задержания территории. Также там обнаружили и другие доказательства, которые стали материалами следствия. В частности, это были вещи в органайзере служащего. На фото виден компас, шнурки и маленькие красные флажки.



Органайзер, который обнаружили следователи / Фото полиции Днепропетровщины

Это здание расположено примерно в 500 метрах от места задержания срочника. Все обнаруженные предметы сразу направили в ГБР.

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