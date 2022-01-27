Расстрел нацгвардейцев в Днепре: полицейские нашли части автомата
Источник:Полиция Днепропетровщины
Правоохранители обнаружили магазины автомата в заброшенном здании под Днепром. Их оставил подозреваемый в расстреле в расстреле нацгвардейцев Артем Рябчук.
В здании всего обнаружили 14 пустых магазинов к автомату Калашникова. Об этой находке в городе Подгородное рассказали правоохранители через несколько часов после задержания предполагаемого стрелка.
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Обследовали прилегающую территорию
В полиции отметили, что части оружия обнаружили во время обработки прилегающей к месту задержания территории. Также там обнаружили и другие доказательства, которые стали материалами следствия. В частности, это были вещи в органайзере служащего. На фото виден компас, шнурки и маленькие красные флажки.
Органайзер, который обнаружили следователи / Фото полиции Днепропетровщины
Это здание расположено примерно в 500 метрах от места задержания срочника. Все обнаруженные предметы сразу направили в ГБР.
Трагедия на "Южмаше": что известно
- Убийство нескольких служащих случилось примерно в 3:40 часов 27 января.
- 21-летний солдат срочной службы Артемий Рябков якобы открыл огонь по людям во время выдачи оружия. Как следствие, погибло 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.
- Также 5 получили огнестрельные ранения. Среди них есть 22-летняя военная, которая потеряла 3 литра крови.
- Рябчука задержали в Подгородном Днепропетровской области. До этого он попросил прохожую вызвать к нему полицию.
- По словам нардепа Юлии Яцин, 2 месяца назад Рябчука признали "стукачом", поэтому он якобы постоянно страдал от булинга.