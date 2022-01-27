Розстріл Нацгвардійців у Дніпрі: поліцейські знайшли частини автомата

Правоохоронці виявили магазини автомата в закинутій будівлі під Дніпром. Їх залишив підозрюваний у розстрілі нацгвардійців Артем Рябчук.

У споруді загалом виявили 14 пустих магазинів до автомата Калашникова. Про цю знахідку в місті Підгороднє розповіли правоохоронці через кілька годин після затримання ймовірного стрілка.

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Обстежували прилеглу територію

У поліції зазначили, що частини зброї виявили під час опрацювання прилеглої до місця затримання території. Також там виявили й інші докази, які стали матеріалами слідства. Зокрема, це були речі в органайзері службовця. На фото видно компас, шнурки та маленькі червоні прапорці.



Органайзер, який виявили слідчі / Фото поліції Дніпропетровщини

Ця будівля розташована приблизно за 500 метрів від місця затримання строковика. Всі виявлені предмети одразу направили в ДБР.

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