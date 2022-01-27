Розстріл Нацгвардійців у Дніпрі: поліцейські знайшли частини автомата
Джерело:поліція Дніпропетровщини
Правоохоронці виявили магазини автомата в закинутій будівлі під Дніпром. Їх залишив підозрюваний у розстрілі нацгвардійців Артем Рябчук.
У споруді загалом виявили 14 пустих магазинів до автомата Калашникова. Про цю знахідку в місті Підгороднє розповіли правоохоронці через кілька годин після затримання ймовірного стрілка.
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Обстежували прилеглу територію
У поліції зазначили, що частини зброї виявили під час опрацювання прилеглої до місця затримання території. Також там виявили й інші докази, які стали матеріалами слідства. Зокрема, це були речі в органайзері службовця. На фото видно компас, шнурки та маленькі червоні прапорці.
Органайзер, який виявили слідчі / Фото поліції Дніпропетровщини
Ця будівля розташована приблизно за 500 метрів від місця затримання строковика. Всі виявлені предмети одразу направили в ДБР.
Трагедія на "Південмаші": що відомо
- Вбивство кількох службовців трапилося приблизно о 3:40 годині 27 січня.
- 21-річний солдат строкової служби Артемій Рябков нібито відкрив вогонь по людях під час видачі зброї. Як наслідок, загинуло 5 людей: 4 військових та цивільна жінка.
- Також 5 зазнали вогнепальних поранень. Серед них є 22-річна військова, яка втратила 3 літри крові.
- Рябчука затримали у Підгородному на Дніпропетровщині. До цього він попросив перехожу викликати до нього поліцію.
- За словами нардепки Юлії Яцин, 2 місяці тому Рябчука визнали "стукачем", тому він нібито постійно потерпав від булінгу.