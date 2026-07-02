Россия продолжает террор: в Днепре прогремел взрыв, летела высокоскоростная цель
2 июля российские войска продолжили атаку на Украину. Днем раздались взрывы в Днепре и Павлограде.
Об этом сообщило Суспильне.
Смотрите также Тревога снова раздается в Киеве, в небе еще есть "Шахеды": где есть угроза и какие последствия
Что известно об угрозе для Днепропетровщины?
Воздушная тревога в ряде областей Украины была объявлена около 10:38. Тогда Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики с Юга.
Скоростная цель на Днепр,
– впоследствии сообщили военные.
Уже через минуту местные услышали звук взрыва. Впоследствии он раздался и в Павлограде.
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что Россия атаковала Днепровский район. В результате удара повреждена транспортная инфраструктура.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев, где фиксируют повреждения во всех районах. В частности, частично разрушены жилые дома и подстанция экстренной медицинской помощи. Известно о погибших и около 90 пострадавших. Продолжается спасение людей из-под завалов.