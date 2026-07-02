Россия продолжает террор: в Днепре прогремел взрыв, летела высокоскоростная цель

2 июля российские войска продолжили атаку на Украину. Днем раздались взрывы в Днепре и Павлограде.

Об этом сообщило Суспильне.

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Что известно об угрозе для Днепропетровщины?

Воздушная тревога в ряде областей Украины была объявлена ​​около 10:38. Тогда Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики с Юга.

Скоростная цель на Днепр,

– впоследствии сообщили военные.

Уже через минуту местные услышали звук взрыва. Впоследствии он раздался и в Павлограде.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что Россия атаковала Днепровский район. В результате удара повреждена транспортная инфраструктура.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Основным направлением атаки стал Киев, где фиксируют повреждения во всех районах. В частности, частично разрушены жилые дома и подстанция экстренной медицинской помощи. Известно о погибших и около 90 пострадавших. Продолжается спасение людей из-под завалов.