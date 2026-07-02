Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, добавив, что в целом пострадали 86 человек, из них около 70 были госпитализированы в медицинские учреждения столицы. Среди них двое детей 6 и 2 лет, которых доставили в "Охматдет".

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Под завалами до сих пор могут находиться люди

Спасательно-поисковые работы продолжаются на объектах в Дарницком районе. Число пострадавших может меняться в течение дня. К сожалению, также может увеличиться число погибших. Ночью спасателям удалось эвакуировать людей из некоторых домов, но сейчас, после завершения тушения пожара, ведутся работы по разбору завалов, и там могут быть найдены люди.

В настоящее время информация о том, сколько людей до сих пор находятся под завалами, еще уточняется. Родственники прибывают на места взрывов, когда узнают о повреждениях домов. К сожалению, именно в результате проведения работ по эвакуации число погибших уже возросло с 9 до 13.

"Надеемся, что число погибших больше не будет расти, но работы продолжаются, поэтому тела еще могут обнаружить", – добавила Екатерина Поп.

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Также на некоторых открытых участках продолжаются работы по тушению пожаров. Учитывая это, в течение дня будет меняться ситуация с загрязнением воздуха.

На других участках, где повреждены жилые дома, уже разворачиваются оперативные штабы для оказания помощи пострадавшим. Там люди могут получить как медицинскую, так и юридическую помощь, подать заявки на получение единовременной выплаты в рамках программ "Забота. Навстречу киевлянам" от депутатов Киевского городского совета и других киевских городских программ.

Учитывая, что многие жилые дома разрушены и повреждены, пострадавших могут расселить во временное жилье. Также можно заполнить заявки на получение единовременной помощи на переселение в размере 40 000 гривен и ежемесячной компенсации в течение года в размере 20 000 гривен на аренду жилья.