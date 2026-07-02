Про це 24 Каналу розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, додавши, що загалом постраждало 86 людей, з них близько 70 госпіталізували у медичні заклади столиці. Серед них двоє діток 6 та 2 роки, яких доправили до "Охматдиту".

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Під завалами досі можуть бути люди

Рятувально-пошукові роботи продовжуються на локаціях у Дарницькому районі. Кількість постраждалих може змінюватись впродовж дня. На жаль, також може збільшитись кількість загиблих. Вночі рятувальникам вдалось деблокувати людей з деяких будинків, але наразі після завершення пожежогасіння проводяться роботи з розбору завалів і там можуть бути деблоковані люди.

Наразі інформація про те, скільки людей досі під завалами, ще уточнюється. Родичі прибувають на місця ударів коли дізнаються інформацію про пошкодження будинків. На жаль, саме внаслідок проведення робіт з деблокування кількість загиблих уже зросла з 9 до 13.

"Сподіваємось, що кількість загиблих більше не зростатиме, але роботи продовжуються, тому тіла ще можуть виявити", – додала Катерина Поп.

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Також на деяких відкритих локаціях тривають роботи з пожежогасіння. Зважаючи на це, упродовж дня буде змінюватись ситуація щодо забруднення повітря.

На інших локаціях, де пошкоджені житлові забудови, уже розгортають оперативні штаби для допомоги постраждалих. Там люди можуть отримати як і медичну допомогу, так і юридичну, подати заявки на отримання одноразової виплати у межах програм "Турбота. Назустріч киянам" від депутатів Київської міської ради та інших київських міських програм.

Зважаючи на те, що багато житла зруйновано й пошкоджено, постраждалих можуть відселити у тимчасове житло. Також можна заповнити заявки на отримання одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 000 гривень та щомісячної компенсації протягом року в розмірі 20 000 гривень на винайм житла.