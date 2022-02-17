Руководство Артема Рябчука разрешили пропустить в СИЗО к Днепровскому стрелку

Стрелок из Днепра Артемий Рябчук находится в следственном изоляторе. Следователь из ГБР разрешил визит должностных лиц Нацгвардии к нему.

Об этом стало известно из копии разрешения от следователя Андрея Саляка. Документ обнародовали 16 февраля.

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Нацгвардейцы посетят стрелка из Днепра

Согласно разрешению, в СИЗО придут заместитель директора департамента персонала Нацгвардии Евгений Павелко, начальник штаба Назар Науменко и чиновник из отдела департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

Адвокаты Артемия Рябчука считают это попыткой давления на подзащитного. В частности правозащитница Тамила Ульянова подчеркнула, что это "преступные действия".



Копия разрешения от ГБР / Фото с сайта"Обозреватель"

По ее словам, ранее следователя Саляка обвинили в превышении служебных полномочий и нарушении права на защиту. Кроме этого, ему вменяли служебную халатность, разглашение данных следствия и государственной тайны.

Этот документ и является одним, но не единственным основанием для подачи стороной защиты заявления о преступлении,

– заявила Ульянова.

Объяснение следователя

Защитники Рябчука обращались в Государственное бюро расследований относительно разъяснения ситуации. Андрей Саляк сообщил, что ничего плохого в таких действиях нет, а он дал разрешение за пределами уголовного производства.

"Сторона защиты считает, что такие действия свидетельствуют не только о давлении на нашего подзащитного Артемия Рябчука, но и являются прямым способом влияния на ход досудебного следствия", – отметила Тамила Ульянова.

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Речь идет о вероятном "покрывании" виновников преступлений. Адвокаты стрелка из Днепра требуют отстранить лиц от должностей и проверить их действия.

Другие планы

Несмотря на все официальные разрешения и попытки нацгвардейцев пообщаться с экс-подчиненным, они не увенчались успехом. Встреча должна была состояться 8 февраля, но, по информации СМИ, Рябчук не захотел выйти к ним.

В то же время адвокаты сообщили, что написали более 10 заявлений на действия правоохранителей. А в ГБР озвучили 3 версии трагедии на "Южмаше" в Днепре.

Стрельба на заводе: главное

Нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре 27 января. Он расстрелял 5 человек, еще 5 получили травмы.

За несколько часов его задержали в Подгородном возле Днепра, где он сдался полиции.

Суд постановил содержать его под стражей 2 месяца.

Впоследствии в сети распространили информацию о вероятной травле в воинской части. Якобы Рябчук предупредил очередную драку и стал "стукачом".

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