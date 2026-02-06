Из части – за границу за 40 000 долларов: на Днепропетровщине разоблачили схему вывоза военных
- На Днепропетровщине разоблачили преступную группу, организовавшую незаконный вывоз военнослужащих за границу за 7-40 тысяч долларов.
- Во время обысков изъято 80 000 гривен, банковские карты, два транспортных средства, списки и фотографии военнослужащих, и всем 9 подозреваемым избрана мера пресечения.
На Днепропетровщине разоблачили преступную группу, которая организовала незаконный вывоз военнослужащих из частей за границу. Фигуранты получали за такие услуги от 7 до 40 тысяч долларов.
Об этом сообщила спецпрокуратура Восточного региона.
Что известно о схеме пособничества в дезертирстве?
Во вторник, 3 февраля, в прокуратуре сообщили о разоблачении преступной группировки, которая занималась пособничеством в дезертирстве военнослужащих.
По данным дела, девять фигурантов, из которых семеро – члены преступной группы и двое военнослужащих, организовывали вывоз военных с территории их воинских частей и помогали им незаконно пересечь государственную границу.
Организатор группы разрабатывал преступный план, координировал незаконные действия и давал советы дезертирам. Тогда как другие участники схемы перевозили вояк на военных авто, помогали прятаться и убегать из частей.
Прокуратура сообщила о проведении 5 таких "операций" в разных областях Украины, в частности в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской.
Стоили военным услуги преступной группы от 7 до 40 тысяч долларов.
В прокуратуре отметили, что во время обысков у фигурантов дела изъяли 80 000 гривен, банковские карты, два транспортных средства, списки и фотографии военнослужащих.
Всем 9 подозреваемым уже избрали меру пресечения.
Какие масштабные схемы недавно разоблачили правоохранители?
"Свидетельство обнародовало пленки с разговорами должностных лиц ГПСУ по контрабанде сигарет и взяток.
По данным НАБУ, преступная группа действовала с 2023 года. Она организовала схему контрабанды сигарет из Украины в страны ЕС. Чтобы избежать проверок на границе, они использовали машины, зарегистрированные в Чехии и Австрии, на которые устанавливали номера похожие на дипломатические.
Правоохранители разоблачили одесских медиков, которые выдавали фиктивные справки для уклонения от мобилизации.