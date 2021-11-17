Силовой прорыв: в Кривом Роге пассажиры подрались за место в маршрутке
17 ноября 2021 , 12:51Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Днепр оперативный"
В Кривом Роге водитель общественного транспорта из-за ограничений не разрешал ехать "стоячим пассажирам". Когда люди поняли, что свободных мест не хватает – начали драться.
В драке был "лишний" пассажир. Его просто отлупили и оставили на остановке.
К теме От удара упала на землю: в Одессе мужчина жестоко избил и ограбил студентку
На кадрах видна потасовка, в которой участвовали 3 мужчин. После того как на одного из них набросились – подошли другие люди и начали унимать конфликт. Именно очевидцы рассказали, что пассажиры не могли разделить место в маршрутке.
Мужчины подрались из-за места в маршрутке: смотрите видео
После жаркого конфликта маршрутка поехала дальше.
Скандалы и драки с участием украинцев
- Украинцы подрались на борту самолета, который летел из Харькова в Краков. Экипажу пришлось звать на помощь польских пограничников.
- Пассажир самолета, совершавшего рейс в Киев, не хотел надевать маску и устроил скандал. Когда полицейские зашли в самолет, их встречали аплодисментами.
- Летом одесские отдыхающие устроили массовую драку в море.