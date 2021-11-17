У бійці був "зайвий" пасажир. Його просто відлупцювали і залишили на зупинці. До темиВід удару впала на землю: в Одесі перехожий жорстоко побив і пограбував студентку На кадрах видно штовханину, у якій брали участь 3 чоловіків. Після того, як на одного з них накинулись – підійшли інші люди і почаливгамовувати конфлікт. Саме очевидці розповіли, що пасажири не могли розділити місце у маршрутці. Чоловіки побились через місце у маршрутці: дивіться відео Після палкого конфлікту маршрутка поїхала далі. Скандали та бійки за участі українців Українці побились на борту літака, який летів з Харкова до Кракова. Екіпажу довелось кликати на допомогу польських прикордонників. Пасажир літака, який здійснював рейсдо Києва,не хотів одягатимаску і влаштував скандал. Коли поліцейські зайшли у літак, їхзустрічали оплесками. Влітку одеські відпочивальники влаштували масову бійку у морі.