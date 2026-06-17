В 23 населённых пунктах Днепропетровской области началась принудительная эвакуация жителей

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов. Причиной стало ухудшение обстановки в сфере безопасности.

Об этом в среду, 17 июня, заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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Что известно об эвакуации в Днепропетровской области?

Новая волна принудительной эвакуации семей с детьми затрагивает три общины Синельниковского района:

Шахтерской;

Дубовиковской;

Богиновской.

По словам главы ОГА, в течение месяца опасные территории должны покинуть почти 3800 юношей и девушек.

Параллельно с этим в семи других общинах Синельниковского района продолжается эвакуация взрослых. Как сообщает Александр Ганжа, все семьи с детьми уже выехали из Новокиевки, Ильинки и Вышетарасовки Никопольского района.

Также он отметил, что продолжается эвакуация всех жителей с одной улицы Марганца и почти 100 человек из Никополя.

В целом из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысяч человек, из Никопольского района — почти 750 жителей,

– говорится в сообщении.

По словам начальника ОГА, эвакуация проходит через транзитные центры: там оказывают финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, предоставляют продовольственные и гигиенические наборы, содействуют в восстановлении документов, а также помогают с дальнейшим расселением.

Напомним, недавно правительство расширило перечень категорий в международном Реестре убытков (RD4U), куда граждане могут вносить информацию о потерях и ущербе, причиненных агрессией.

В частности, украинцы уже могут зафиксировать смерть или исчезновение без вести близкого члена семьи, серьезные телесные повреждения, депортацию детей и взрослых, потерю жилья или частного предприятия, вынужденное перемещение и т. д.