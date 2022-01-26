Способствовали контрабанде: таможенники с Днепропетровщины попались на 70 миллионах грн. убытков
Источник:ГБР
Работники Государственного бюро расследований разоблачили 3 днепропетровских таможенников. Они "не заметили" неправильную информацию в документах.
По версии следствия, служащие растаможивали нефтепродукты как газовый конденсат. В результате таких действий государство лишилось более 70 миллионов гривен.
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Схема с легкими дистиллятами
Известно, что в Украину партию нефтепродуктов решило завезти частное предприятие из Алжира. Однако при оформлении документов легкие дистилляты внезапно стали газовым конденсатом.
Предприниматели попытались завезти из Алжира нефтепродукты / Фото ГБР
Последний товар не является подакцизным товаром. Таким образом представители бизнеса решили уклониться от уплаты налогов.
Представители бизнеса решили не платить налоги / Фото ГБР
Во время проверки документации, 3 работников Днепропетровской таможни проигнорировали нарушения. В результате их действий Украина потеряла в общей сложности 70 миллионов гривен.
Таможенникам сообщили о подозрении в служебной халатности. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет заключения.
Трусы из России
В Украину 18 января пытался попасть российский музыкант Дмитрий Гусаков, известный как Goody. Его поймали в аэропорту "Борисполь", когда он пытался ввести в украину партию мужских трусов.
Россиянин нарушил закон и выразил возмущение / Скриншот из соцсетей
Рэпер не захотел растаможивать 20 килограммов нижнего белья собственного бренда. Артист пояснил, что хотел продать одежду своим фанатам, однако госслужащие изъяли всю партию.