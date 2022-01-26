Способствовали контрабанде: таможенники с Днепропетровщины попались на 70 миллионах грн. убытков

Работники Государственного бюро расследований разоблачили 3 днепропетровских таможенников. Они "не заметили" неправильную информацию в документах.

По версии следствия, служащие растаможивали нефтепродукты как газовый конденсат. В результате таких действий государство лишилось более 70 миллионов гривен.

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Схема с легкими дистиллятами

Известно, что в Украину партию нефтепродуктов решило завезти частное предприятие из Алжира. Однако при оформлении документов легкие дистилляты внезапно стали газовым конденсатом.



Предприниматели попытались завезти из Алжира нефтепродукты / Фото ГБР

Последний товар не является подакцизным товаром. Таким образом представители бизнеса решили уклониться от уплаты налогов.



Представители бизнеса решили не платить налоги / Фото ГБР

Во время проверки документации, 3 работников Днепропетровской таможни проигнорировали нарушения. В результате их действий Украина потеряла в общей сложности 70 миллионов гривен.

Таможенникам сообщили о подозрении в служебной халатности. В случае доказательства вины, им грозит до 5 лет заключения.

Трусы из России

В Украину 18 января пытался попасть российский музыкант Дмитрий Гусаков, известный как Goody. Его поймали в аэропорту "Борисполь", когда он пытался ввести в украину партию мужских трусов.



Россиянин нарушил закон и выразил возмущение / Скриншот из соцсетей

Рэпер не захотел растаможивать 20 килограммов нижнего белья собственного бренда. Артист пояснил, что хотел продать одежду своим фанатам, однако госслужащие изъяли всю партию.

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