Суд отпустил под домашний арест подозреваемого "минера" из Кривого Рога

В Кривом Роге суд отпустил под ночной домашний арест 18-летнего студента Владислава Кокушкова. Молодого человека подозревают в ложном сообщении о минировании местного колледжа.

Прокуроры просили взять подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в 49 тысяч гривен.

Кстати Несмотря на волну "минирований", в Кривом Роге возобновляют очное обучение в школах

В чем подозревают парня

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали парня 20 января. Он якобы "заказал минирование" колледжа у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, подконтрольного российским спецслужбам.

Анонимное письмо о минировании было направлено 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор представился "российским террористом". Чтобы "теракта" не произошло, потребовал 250 тысяч гривен. Правоохранители все проверили, но никакой потенциальной взрывчатки в учреждении не нашли.

Во время проверки и вышли на предполагаемого подозреваемого – Кокушкова. В его телефоне была переписка с администратором чата.

Что угрожает Кокушкову

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Прокурор по делу Дмитрий Троцик просил взять подозреваемого под стражу, потому что якобы есть риски побега и вероятность давления на соучастников.

Троцик отметил, что гаджеты парня изъяли. Однако добавил, что существует возможность дистанционного удаления информации или ее изменения".

Решение суда о домашнем аресте прокурор собирается обжаловать.

Что говорит сам подозреваемый

Перед объявлением решения суда Кокушков сказал журналистам, что он не террорист. В суде он убеждал, что его якобы подговорили к этому, а затем удалили часть сообщений. Он уверял, мол, думал, что все это шутка.