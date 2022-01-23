Суд отпустил под домашний арест подозреваемого "минера" из Кривого Рога
Источник:Hromadske
В Кривом Роге суд отпустил под ночной домашний арест 18-летнего студента Владислава Кокушкова. Молодого человека подозревают в ложном сообщении о минировании местного колледжа.
Прокуроры просили взять подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога в 49 тысяч гривен.
Кстати Несмотря на волну "минирований", в Кривом Роге возобновляют очное обучение в школах
В чем подозревают парня
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали парня 20 января. Он якобы "заказал минирование" колледжа у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, подконтрольного российским спецслужбам.
Анонимное письмо о минировании было направлено 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор представился "российским террористом". Чтобы "теракта" не произошло, потребовал 250 тысяч гривен. Правоохранители все проверили, но никакой потенциальной взрывчатки в учреждении не нашли.
Во время проверки и вышли на предполагаемого подозреваемого – Кокушкова. В его телефоне была переписка с администратором чата.
Что угрожает Кокушкову
Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Прокурор по делу Дмитрий Троцик просил взять подозреваемого под стражу, потому что якобы есть риски побега и вероятность давления на соучастников.
Троцик отметил, что гаджеты парня изъяли. Однако добавил, что существует возможность дистанционного удаления информации или ее изменения".
Решение суда о домашнем аресте прокурор собирается обжаловать.
Что говорит сам подозреваемый
Перед объявлением решения суда Кокушков сказал журналистам, что он не террорист. В суде он убеждал, что его якобы подговорили к этому, а затем удалили часть сообщений. Он уверял, мол, думал, что все это шутка.
Адвокат парня Владимир Кирлаш отмечал, что ситуация произошла из-за отсутствия жизненного опыта, поскольку подозреваемому только исполнилось 18 лет.
Фейковые минирования на Днепропетровщине
- 13 января в Кривом Роге полицейские проверяли наличие взрывчатки в нескольких торговых центрах города. О "минировании" сообщили "воины Аллаха".
- 19 января СБУ сообщили, что все школы Кривого Рога якобы могут взорвать. Отправитель представился шпионом российской разведки и просил 20 тысяч гривен.
- 20 января в полицию Днепропетровщины поступило сразу несколько обращений о заложенной взрывчатке. Опасность вроде бы была в криворожском колледже и школах Днепра.