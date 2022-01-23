Прокурори просили взяти підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 49 тисяч гривень.

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Працівники Служби безпеки України затримали хлопця 20 січня. Він нібито "замовив мінування" коледжу в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, який підконтрольний російським спецслужбам.

Анонімний лист про мінування надіслали 20 січня на електронну пошту гарячої лінії СБУ та самого коледжу. Автор назвався "російським терористом". Аби "теракту" не сталось, вимагав 250 тисяч гривень. Правоохоронці все перевірили, але жодної потенційної вибухівки у закладі не знайшли.

Під час перевірки і вийшли на ймовірного підозрюваного – Кокушкова. В його телефоні було листування з адміністратором чату.

Що загрожує Кокушкову