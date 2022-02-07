Световые цветы Днепра: горожане смогут запускать лазерные шоу со смартфона

Предприниматели из Днепра разработали урбанистический проект для родного города. Уникальный световой дизайн получил несколько наград на международных конкурсах.

По словам городского главы Днепра Бориса Филатова, предприниматели разработали урбанистический проект за собственные деньги. Он поблагодарил тех, кто вложил в него свои силы и ресурсы.

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Урбанистическая подсветка

Проект Dnipro Light Flowers создали представители компании Expolight, которая занимается освещением в городе. Его считают крупнейшей в мире постиндустриальной световой инсталляцией.

В Днепре подсветили лазерами и светильниками заводские трубы / Фото Expolight

В целом к системе привлекли 13 заводских труб, расположенных вдоль левого берега Днепра на расстоянии 7 километров. Каждую трубу украшают специальные светильники, которые образуют лазерные лучи.

. Разработчики "Световых цветов Днепра" одержали победу на конкурсе светового дизайна LIT Awards в номинации Light Art Project. Украинский проект обошел конкурентов из Японии, Австралии и Китая.



Разработчики светового шоу получили престижную награду / Фото из Фейсбука Бориса Филатова

Световое шоу в Днепре

По словам мэра Днепра, на выходных 5 – 6 февраля в городе опробовали новую опцию Dnipro Light Flowers. Интерактив позволяет запустить световое шоу с помощью смартфона.

"Приложение будет доступно для загрузки уже весной", – подчеркнул Борис Филатов.

Испытать световое шоу в Днепре смогут все желающие / Фото с фейсбука Бориса Филатова

Воспользоваться услугой смогут все желающие за денежные пожертвования. Их напрямую будут начислять фонду помощи детям Kiddo. Стоимость светового шоу пока не уточнили.

Как запустить световое шоу со смартфона в Днепре: смотрите видео

Особенности лазерного шоу

Борис Филатов добавил, что правила запуска светового шоу опубликуют на сайте городского совета. Запустить световое шоу в Днепре можно будет к праздничным датам.

"Dnipro Light Flowers стал новым символом города. Проект символизирует переход Днепра из индустриального в постиндустриальный город", – пояснили в Expolight.

Урбанистический проект Dnipro Light Flowers создали на базе заводских труб: смотрите видео

Изданию Designbloom разработчики пояснили, что разместили на заводских трубах светильники и лазеры. Мощная техника позволяет создать различные динамичные цвета на любой вкус.

Поблизости есть 2 смотровые площадки с аудиотехникой. Оборудование позволяет проводить в неделю два лазерных шоу с музыкальным сопровождением на 5 минут каждое.

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Кроме лазерного шоу, инсталляции можно использовать во время определенных событий. Трубы можно подсветить разными цветами к теме мероприятия.

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