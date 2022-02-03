Об этом городской глава Днепра сообщил на своей странице в соцсетях. По словам Бориса Филатова, судьба многострадальной гостиницы "Парус" уже решена.

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Депрессивное здание

По словам мэра Днепра, решение о возвращении недвижимости территориальной общине города Верховный Суд принял 2 февраля. Поэтому отель решили снести.

Недостроенное здание гостиницы "Парус" – одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны,

– подчеркнул Борис Филатов.

Политик отметил, что долгострой пытались построить еще с 1975 года. С тех пор он превратился в место, где часто сводят счеты с жизнью.

Отель "Парус" в Днепре решили снести / Фото с сайта "Наш город"

"Ни при одной власти, ни при одном президенте или мэре, проблему "Паруса" не решали. Ни при СССР, ни при независимой Украине", – заметил Филатов.

Не дать нажиться застройщикам

Городской глава Днепра подчеркнул, что за более чем 45 лет немало мошенников-застройщиков хотели нажиться на масштабном строительстве. Однако в ближайшее время его таки планируют снести.

Вскоре Днепр избавится от символа упадка и застоя, которому пол века,

– акцентировал Филатов.

Он добавил, что на фасаде есть огромный трезубец, который нарисовали волонтеры 2014 года. Перед сносом здания его планируют зарисовать.

История гостиницы – долгостроя

Согласно историческим справкам, проект гостиницы "Парус" возник еще в 1972 году. В советское время в Днепре хотели построить сооружение на 28 этажей и 600 номеров.

Проект гостиницы на берегу Днепра возник еще в 1972 году / Фото с сайта "Наш город"

Для строительства комплекса искусственно создали 6 гектаров земли между Амурским и Центральным мостами. Подготовка территории длилась 2 года, а в 1975 году начали укладывать фундамент.

Предполагалось, что здание полноценно заработает в 1979 году. Однако из-за нехватки финансирования к 1987 году работы на объекте прекратили.

Известно, что работы строителям оставалось максимум на 6 месяцев, но отель не смогли даже законсервировать. Поэтому он более 30 лет простоял под открытым небом, часть металла из конструкций разворовали.

За 45 лет сооружение так и не смогли построить из-за нехватки финансирования / Фото "Информатора"

В конце 2000 года в мэрии Днепра решили достроить "Парус". Его передали на баланс торгово-коммерческого предприятия "Вагри" и разрешили приватизировать. За 5 лет сооружение ушло "с молотка" в компанию "Ромбус-Приват" за 23,3 миллиона гривен.

За 10 лет застройщики так и не завершили сооружение. Поэтому в 2016 году город решил проверить условия выполнения договора. Построить отель в Днепре должны были до августа 2020 года.

Шоу для Discovery

В том же 2016 году, когда у местных властей окончательно лопнуло терпение, по Днепру начали ходить слухи о возможном сносе гостиницы. Местные медиа сообщали, что сооружение решили показательно взорвать.

Отель на Днепре якобы хотели показательно взорвать в 2016 году / Фото "Информатора"

Мол, весь процесс должны были снять на видео для шоу на телеканале Discovery. Однако впоследствии представители канала открестились от этого и заявили, что никогда не планировали чего-то подобного.

Решение суда по "Парусу"

С тех пор мэрия начала судиться с застройщиком. Так, в 2018 году Хозяйственный суд Днепропетровской области расторг договор купли-продажи гостиницы "Парус". Обжаловать решение "Ромбус-Приват" не удалось.

Городской совет Днепра выиграл дело в Верховном Суде и собирается снести отель / Фото с сайта "Наш город"

Уже в январе 2019 года компания обратилась в Верховный суд по этому делу. К моменту разрешения спора СУД приостановил действие решений судов предыдущих инстанций. Горсовет Днепра также подал жалобу относительно земельного участка под "Парусом" и, наконец, таки выиграл суд аж в 2022 году.