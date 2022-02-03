Про це міський голова Дніпра повідомив на своїй сторінці в соцмережах. За словами Бориса Філатова, доля багатостраждального готелю "Парус" уже вирішена.

До теми Discovery не підриватиме знаменитий готель у Дніпрі

Депресивна будівля

За словами мера Дніпра, рішення про повернення нерухомості територіальній громаді міста Верховний Суд ухвалив 2 лютого. Відтак готель вирішили знести.

Недобудована будівля готелю "Парус" – одна з найбільш депресивних споруд не лише Дніпра, але й усієї країни, – наголосив Борис Філатов.

Політик зауважив, що довгобуд намагалися спорудити ще з 1975 року. Відтоді він перетворився на місце, де часто зводять рахунки з життям.



Готель "Парус" в Дніпрі вирішили знести / Фото з сайту "Наше місто"

"При жодній владі, при жодному президентові чи мерові, проблему "Паруса" не вирішували. Ні при СРСР, ні при незалежній Україні", – зауважив Філатов.

Не дати нажитися забудовникам

Міський голова Дніпра підкреслив, що за понад 45 років чимало шахраїв-забудовників хотіли нажитися на масштабному будівництві. Однак найближчим часом його таки планують знести.

Невдовзі Дніпро позбудеться від символу занепаду й застою, якому пів століття,

– акцентував Філатов.

Він додав, що на фасаді є величезний тризуб, який намалювали волонтери 2014 року. Перед знесенням будівлі його планують замалювати.

Історія готелю-довгобуду

Згідно з історичними довідками, проєкт готелю "Парус" виник ще 1972 року. За радянських часів у Дніпрі хотіли збудувати споруду на 28 поверхів та 600 номерів.



Проєкт готелю на березі Дніпра виник ще 1972 року / Фото з сайту "Наше місто"

Для будівництва комплексу штучно створили 6 гектарів землі між Амурським і Центральним мостами. Підготовка території тривала 2 роки, а 1975 року почали укладати фундамент.

Передбачалося, що будівля повноцінно запрацює 1979 року. Однак через брак фінансування до 1987 року роботи на об'єкті припинили.

Відомо, що роботи будівельникам залишалось максимум на 6 місяців, але готель не змогли навіть законсервувати. Відтак він понад 30 років простояв просто неба, частину металу з конструкцій розікрали.



За 45 років споруду так і не змогли добудувати через брак фінансування / Фото "Інформатора"

Наприкінці 2000 року в мерії Дніпра вирішили добудувати "Парус". Його передали на баланс торгівельно-комерційного підприємства "Вагрі" та дозволили приватизувати. За 5 років споруда пішла "з молотка" до компанії "Ромбус-Приват" за 23,3 мільйона гривень.

За 10 років забудовники так і не завершили споруду. Відтак 2016 року місто вирішило перевірити умови виконання договору. Добудувати готель у Дніпрі мали до серпня 2020 року.

Шоу для Discovery

Того ж 2016 року, коли в місцевої влади остаточно увірвався терпець, Дніпром почали ходити чутки про можливе знесення готелю. Місцеві медіа повідомляли, що споруду вирішили показово підірвати.



Готель на Дніпрі нібито хотіли показово підірвати 2016 року / Фото "Інформатора"

Мовляв, увесь процес мали зняти на відео для шоу на телеканалі Discovery. Однак згодом представники каналу відхрестилися від цього та заявили, що ніколи не планували чогось подібного.

Рішення суду щодо "Парусу"

Відтоді мерія почала судитися з забудовником. Так, 2018 року Господарський суд Дніпропетровської області розірвав договір купівлі-продажу готелю "Парус". Оскаржити рішення "Ромбус-Приват" не вдалося.



Міська рада Дніпра виграла справу у Верховному Суді та збирається знести готель / Фото з сайту "Наше місто"

Уже в січні 2019 року компанія звернулася до Верховного Суду у цій справі. До моменту вирішення спору ВСУ призупинив дію рішень судів попередніх інстацій. Міськрада Дніпра також подала скаргу щодо земельної ділянки під "Парусом" і, зрештою, таки виграла суд аж у 2022 році.