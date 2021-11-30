Только елка будет стоить 50 миллионов: Днепр поразил подготовкой к праздникам

30 ноября 2021 , 22:06
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Источник:

Prozorro

Днепровский горсовет провел тендерную закупку елки и праздничных украшений. Всего на эту подготовку к новогодним праздникам город должен потратить более 50 миллионов гривен.

Эти торги завершились еще 18 ноября. Их провело коммунальное предприятие Горсвет. Победителем стала фирма, предложившая наименьшую стоимость услуг.

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Какую елку должны приобрести

Тендерную закупку опубликовали еще 11 октября. С этого момента в течение месяца все желающие предприятия могли предложить свои услуги.

Победило в аукционе общество ограниченной ответственности "Укртехнопром". Оно продаст городу 20-метровую елку. Она вместе с игрушками и иллюминацией будет стоить 50,8 миллиона гривен.

Несколько других покупок

Издание Depo сообщило, что также должны приобрести и другие деревья и украшения. Это свидетельствует о том, что в Днепре достаточно серьезно подходят к созданию праздничной атмосферы. О чем говорится:

  • 2 елки "Санта-премиум" высотой 2,7 метра;
  • 1 елка высотой 2,1 метра;
  • 4 елки высотой 2,4 метра;
  • 160 игрушек на елки диаметром 12 сантиметров;
  • 299 гирлянд;
  • 115 светодиодных конструкций;
  • 350 гирлянд "Штора";
  • домик Деда Мороза;

Часть из этих покупок оформили в другие закупки. Каждая из которых имеет общую сумму примерно 4 миллиона гривен.

Автор: Олександр Марчак