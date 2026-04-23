У нее не было шансов: мужчина рассказал о гибели 23-летней жены в результате удара по Днепру
- В ночь на 23 апреля российские дроны-камикадзе ударили по Днепру, в результате атаки погибли три человека, в том числе 23-летняя Карина.
- Муж Карины, Александр, выжил, потому что в момент удара находился с другой стороны здания.
В ночь на 23 апреля российские войска цинично ударили по Днепру дронами-камикадзе. В результате попадания в многоэтажку погибли три человека, среди них 23-летняя Карина, которая с мужем жила на восьмом этаже.
Об этом сообщает Общественное Днепр.
Что происходило на месте удара?
Как рассказал муж погибшей Александр, сначала удар пришелся в седьмой этаж, после чего произошел обвал, а затем был еще один удар. Примерно через 15 – 20 минут вспыхнул пожар, который уничтожил несколько этажей - с шестого по десятый.
Я был на восьмом. Обвалился откос. Я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в расстенок и болтался, пока меня не сняли до ГСЧСника. Минут 20 ждал босиком и в халате, в котором спал. Я там тоже должен был погибнуть,
– сказал мужчина.
По его словам, у Карины не было шансов спастись.
Александр объяснил, что в момент удара она находилась на этаже со стороны попадания дрона, тогда как он был с другой стороны здания. Мужчина добавил, что именно эта часть дома подверглась прямому поражению, вследствие чего женщина погибла.
Удар задел только ее. Там без шансов. И у меня было бы без шансов, если бы он залетел с той стороны дома. Я не знаю, как я выжил,
– сказал Александр.
Что известно об ударе по Днепру?
Первые взрывы в Днепре прогремели около 00:30 – перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города с юга. Один из взрывов вызвал прямое попадание в многоэтажный жилой дом.
Также повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности автомобили и здания рядом. В нескольких районах города возникли очаги возгорания.
В результате атаки погибли 3 человека. По предварительной информации, один человек после удара не выходит на связь. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов, чтобы установить его местонахождение. Отдельно также уточняется информация о пострадавших в результате атаки.