Удар по Днепру: часть дома просто снесло, судьба еще шести человек неизвестна, –Зеленский

Россия нанесла массированный удар по Днепру в ночь на 2 июня. К сожалению, судьба нескольких человек неизвестна.

Об этом рассказал президент Зеленский.

Сейчас в Днепре продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома.

Часть дома фактически просто снесли.

9 человек были убиты, среди них – ребенок, еще 35 пострадали.

Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо,

– написал президент.