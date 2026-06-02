Днепр Взрывы в Днепре Удар по Дніпру: частину будинку просто знесло, доля ще шести людей невідома, – Зеленський
2 июня, 10:44
Удар по Днепру: часть дома просто снесло, судьба еще шести человек неизвестна, –Зеленский

София Рожик

Россия нанесла массированный удар по Днепру в ночь на 2 июня. К сожалению, судьба нескольких человек неизвестна.

Об этом рассказал президент Зеленский.

Сейчас в Днепре продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома.

Часть дома фактически просто снесли.

9 человек были убиты, среди них – ребенок, еще 35 пострадали.

Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо,
– написал президент.

 