Угрожал тысячам детей: "российский шпион" заминировал все школы Кривого Рога

Неизвестный сообщил, что заминировали все учебные заведения Кривого Рога. "Минер" требует деньги, чтобы предотвратить трагедию.

Следует отметить, что заявитель представился шпионом российской разведки. Это письмо поступило на электронный ящик Службы безопасности в 8 часов утра 18 января. Там говорилось, что могут погибнуть тысячи детей.

В этот день В Киеве массово "заминировали" школы: детей эвакуировали

Какую сумму требует "шпион"

Злоумышленник указал в письме номер банковской карты, на которую нужно скинуть деньги. Он акцентировал на том, что средства должны поступить немедленно.

Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду 50 000 гривен на карту. Погибнут тысячи детей, решать вам,

– говорилось в письме.

Сейчас во все учебные заведения городов направили соответствующих специалистов. Туда прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы.

Письмо, поступившее в СБУ / Изображение "Свои. Кривой Рог"

Как наказывают за псевдоминирование

Если взрывчатку не найдут, то дело будут расследовать как ложное сообщение об опасности жизни граждан. Наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает от 2 до 6 лет заключения.

В Украине продолжается "эпидемия минирований"

За несколько недель в большинстве крупных городов страны значительно участились сообщения о заминировании разных объектов. Часто сообщают об опасности взрыва в ТРЦ, школах и даже больницах.

В Нацполициь только 12 января поступило 9 фейковых сообщений о заминировании из разных городов Украины. Там говорилось о закладке взрывчатки аж на 600 объектах. К счастью, проверки не обнаружили никакой опасности.