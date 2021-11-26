Умерла женщина, а затем 3-летний сын: в Каменском водитель сбил четырех пешеходов

В Каменском, что на Днепропетровщине, водитель автомобиля ЗАЗ на скорости сбил двух женщин и двух детей –3-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.

Одна из женщин погибла сразу после столкновения, а ее сын перестал дышать уже после госпитализации. Остальные пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

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Тела разбили стекло

Выжили в ужасном ДТП 9-летняя девочка и 65-летняя женщина. Пока неизвестно, какие именно травмы они получили. Авария произошла примерно в 17:20 возле гостиницы "Родина" на улице Сичеславский шлях.

За рулем "ЗАЗ 1102" находился мужчина, которому 50 лет. На фото с места заметно, что в автомобиле было полностью разбито лобовое стекло. Также у него сильно повредился бампер. Это говорит о том, что автомобиль двигался с достаточно большой скоростью.

Другая жесткая авария недавно

В поселке Котовский под Одессой авто на скорости сбило мать с дочерью, которые шли по пешеходному переходу. Водитель Hyundai впоследствии начала утверждать, что не заметила людей.

Пострадавших с места ДТП увезла карета скорой помощи. Туда сразу прибыли правоохранители, которые начали расследовать инцидент. Пока неизвестно, наказали ли женщину, которая была за рулем.