Урбан-парк в Кривом Роге: как планируют обустроить территорию в городе – визуализация проекта
Источник:Юрий Голик
На Днепропетровщине планируют обустроить современный урбан-парк. Площадки для отдыха и занятий спортом соорудят в Кривом Роге.
Об этом сообщил координатор проекта "Большое строительство" Юрий Голик. По его словам, уже все готово к началу строительных работ.
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Планы на строительство
Обустроить урбан-парк планируют на территории парка "Юбилейный", который расположен по улице Героев АТО в Кривом Роге. На проектно-изыскательские работы выделили 3,1 миллиона гривен.
12 января 2022 года заключили договор с компанией "Стройинвест". Она будет осуществлять реконструкцию урбан-парка за 87,3 миллиона гривен.
Построить урбан-парк планируют до конца 2022 года / визуализация Юрия Голика
Согласно проектной документации, для жителей Кривого Рога обустраивают:
- бетонный скейт-парк;
- асфальтированный памп-трек;
- площадки для стритбола, стрит-футбола и панна-футбола;
- место для занятий йогой;
- тренировочные площадки;
- трассу для паркура;
- зону для скалолазания;
- детскую площадку;
- беговую дорожку;
- туалеты;
- раздевалку;
- фуд-корт;
- общественное пространство.
По предварительной информации, завершить обустройство урбан-парка надеются до конца 2022 года.
Проект в Днепре
Аналогичный проект разработали для города Днепр. Для урбан-парка выделили часть парка имени Богдана Хмельницкого, которую реконструируют.
Стоимость такого проекта оценили почти в 90 миллионов гривен / Визуализация Юрия Голика
Представители Днепровской ОГА уже заключили договор на проектно-изыскательские работы за 2,8 миллиона гривен.
Победителем тендера на строительство урбан-парка в Днепре стала также компания "Стройинвест". Стоимость работ составляет 89,2 миллиона гривен.
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Как в Кривом Роге, здесь планируют обустроить скейт-парк, памп-трек, места для уличного футбола, занятий спортом и бега. Не забыли о площадке для детей и локации для занятий йогой.
Под реконструкцию выделили часть городского парка / Визуализация Юрия Голика
Посреди парка в Днепре установят уборные и раздевалки. Обустроят трибуны и фуд-корт. Посетители также смогут поиграть в настольный теннис.