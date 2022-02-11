Об этом сообщил координатор проекта "Большое строительство" Юрий Голик. По его словам, уже все готово к началу строительных работ.

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Планы на строительство

Обустроить урбан-парк планируют на территории парка "Юбилейный", который расположен по улице Героев АТО в Кривом Роге. На проектно-изыскательские работы выделили 3,1 миллиона гривен.

12 января 2022 года заключили договор с компанией "Стройинвест". Она будет осуществлять реконструкцию урбан-парка за 87,3 миллиона гривен.

Спорудити урбан-парк планують до кінця 2022 року
Построить урбан-парк планируют до конца 2022 года / визуализация Юрия Голика

Согласно проектной документации, для жителей Кривого Рога обустраивают:

  • бетонный скейт-парк;
  • асфальтированный памп-трек;
  • площадки для стритбола, стрит-футбола и панна-футбола;
  • место для занятий йогой;
  • тренировочные площадки;
  • трассу для паркура;
  • зону для скалолазания;
  • детскую площадку;
  • беговую дорожку;
  • туалеты;
  • раздевалку;
  • фуд-корт;
  • общественное пространство.

По предварительной информации, завершить обустройство урбан-парка надеются до конца 2022 года.

Проект в Днепре

Аналогичный проект разработали для города Днепр. Для урбан-парка выделили часть парка имени Богдана Хмельницкого, которую реконструируют.

Вартість такого проєкту оцінили майже у 90 мільйонів гривень
Стоимость такого проекта оценили почти в 90 миллионов гривен / Визуализация Юрия Голика

Представители Днепровской ОГА уже заключили договор на проектно-изыскательские работы за 2,8 миллиона гривен.

Победителем тендера на строительство урбан-парка в Днепре стала также компания "Стройинвест". Стоимость работ составляет 89,2 миллиона гривен.

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Как в Кривом Роге, здесь планируют обустроить скейт-парк, памп-трек, места для уличного футбола, занятий спортом и бега. Не забыли о площадке для детей и локации для занятий йогой.

Під реконструкцію виділили частину міського парку
Под реконструкцию выделили часть городского парка / Визуализация Юрия Голика

Посреди парка в Днепре установят уборные и раздевалки. Обустроят трибуны и фуд-корт. Посетители также смогут поиграть в настольный теннис.