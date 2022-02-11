Об этом сообщил координатор проекта "Большое строительство" Юрий Голик. По его словам, уже все готово к началу строительных работ.

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Планы на строительство

Обустроить урбан-парк планируют на территории парка "Юбилейный", который расположен по улице Героев АТО в Кривом Роге. На проектно-изыскательские работы выделили 3,1 миллиона гривен.

12 января 2022 года заключили договор с компанией "Стройинвест". Она будет осуществлять реконструкцию урбан-парка за 87,3 миллиона гривен.



Построить урбан-парк планируют до конца 2022 года / визуализация Юрия Голика

Согласно проектной документации, для жителей Кривого Рога обустраивают:

бетонный скейт-парк;

асфальтированный памп-трек;

площадки для стритбола, стрит-футбола и панна-футбола;

место для занятий йогой;

тренировочные площадки;

трассу для паркура;

зону для скалолазания;

детскую площадку;

беговую дорожку;

туалеты;

раздевалку;

фуд-корт;

общественное пространство.

По предварительной информации, завершить обустройство урбан-парка надеются до конца 2022 года.

Проект в Днепре

Аналогичный проект разработали для города Днепр. Для урбан-парка выделили часть парка имени Богдана Хмельницкого, которую реконструируют.



Стоимость такого проекта оценили почти в 90 миллионов гривен / Визуализация Юрия Голика

Представители Днепровской ОГА уже заключили договор на проектно-изыскательские работы за 2,8 миллиона гривен.

Победителем тендера на строительство урбан-парка в Днепре стала также компания "Стройинвест". Стоимость работ составляет 89,2 миллиона гривен.

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Как в Кривом Роге, здесь планируют обустроить скейт-парк, памп-трек, места для уличного футбола, занятий спортом и бега. Не забыли о площадке для детей и локации для занятий йогой.



Под реконструкцию выделили часть городского парка / Визуализация Юрия Голика

Посреди парка в Днепре установят уборные и раздевалки. Обустроят трибуны и фуд-корт. Посетители также смогут поиграть в настольный теннис.