Про це повідомив координатор проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик. За його словами, уже все готове до початку будівельних робіт.

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Плани на будівництво

Облаштувати урбан-парк планують на території парку "Ювілейний", що розташований по вулиці Героїв АТО в Кривому Розі. На проєктно-вишукувальні роботи виділили 3,1 мільйона гривень.

12 січня 2022 року уклали договір з компанією "Стройінвест". Вона здійснюватиме реконструкцію урбан-парку за 87,3 мільйона гривень.



Спорудити урбан-парк планують до кінця 2022 року / Візуалізація Юрія Голика

Згідно з проєктною документацією, для жителів Кривого Рогу облаштують:

бетонний скейт-парк;

асфальтований памп-трек;

майданчики для стрітболу, стріт-футболу і панна-футболу;

місце для занять йогою;

тренувальні майданчики;

трасу для паркуру;

зону для скелелазіння;

дитячий майданчик;

бігову доріжку;

туалети;

роздягальню;

фуд-корт;

громадський простір.

За попередньою інформацією, завершити облаштування урбан-парку сподіваються до кінця 2022 року.

Проєкт у Дніпрі

Аналогічний проєкт розробили для міста Дніпро. Для урбан-парку виділили частину парку імені Богдана Хмельницького, яку реконструюють.



Вартість такого проєкту оцінили майже у 90 мільйонів гривень / Візуалізація Юрія Голика

Представники Дніпровської ОДА вже уклали договір на проєктно-вишукувальні роботи за 2,8 мільйона гривень.

Переможцем тендеру на будівництво урбан-парку в Дніпрі стала також компанія "Стройінвест". Вартість робіт становить 89,2 мільйона гривень.

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Як в Кривому Розі, тут планують облаштувати скейт-парк, памп-трек, місця для вуличного футболу, занять спортом і бігу. Не забули про майданчик для дітей та локацію для занять йогою.



Під реконструкцію виділили частину міського парку / Візуалізація Юрія Голика

Посеред парку в Дніпрі встановлять вбиральні та роздягальні. Облаштують трибуни та фуд-корт. Відвідувачі також зможуть пограти у настільний теніс.