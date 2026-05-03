Враг атаковал жилой квартал Днепра: повреждено общежитие
- В Днепре объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы, и уже через несколько минут прогремели взрывы.
- В 15:06 и 15:11 в городе слышали повторные взрывы, пока информации о последствиях нет.
Днем в воскресенье, 3 мая, в Днепре прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Суспильне.
Читайте також Росія продовжує атаку "Шахедами", у Миколаєві та Дніпрі – вибухи: де є загроза
Что известно об атаке на Днепр?
Воздушную тревогу в Днепре объявили в 14:57: буквально через несколько минут после этого Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на город.
Скоростная цель на Днепропетровщине, курс западный,
– говорится в сообщении.
Жителей города призвали срочно пройти в укрытие.
Уже в 15:00 в Днепре прогремели взрывы.
В 15:06 и 15:11 в городе слышали повторные взрывы.
Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удар по жилому кварталу Днепра, повреждено общежитие.
Отмечается, что люди во время атаки находились в подвале – спасатели их сейчас эвакуируют.
В результате удара по Днепру есть повреждения / Фото: Днепропетровская ОВА
Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА и баллистики для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Напомним, российские войска продолжают бить по Днепропетровщине с самого утра. В частности, враг нанес удар возле АЗС в Криничанской громаде: там повреждения получил автобус, который перевозил около 40 детей.
К сожалению, ранения получил 10-летний мальчик. Его сразу госпитализировали в состоянии средней тяжести. В больнице также находятся пять взрослых.
Враг продолжает бить по Украине: последние новости
Ночью 3 мая снова атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская и портовая инфраструктура, зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. К сожалению, в результате атаки два человека погибли, еще пятеро – пострадали.
Также взрывы раздавались в Николаеве – по городу ударили баллистикой. Сначала было известно о двух пострадавших, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до пяти.
Сейчас всем оказывается необходимая медицинская помощь, также зафиксировано повреждение частных домов.