В Днепре прогремел взрыв вблизи одного из райотделов полиции города
- В Днепре произошел взрыв в административном здании Нацполиции, повреждено райотдел полиции.
- Причина взрыва устанавливается, пострадавших нет, на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
По словам собеседников, здание райотдела полиции повреждено.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Что известно о взрыве в Днепре?
Около 20:30 появилась информация о взрыве на левобережье города Днепр.
Вскоре пресс-секретарь подтвердила, что взрыв произошел в административном здании Нацполиции. Сейчас на месте инцидента работает руководство, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Причина взрыва устанавливается правоохранителями и будет объявлена позже.
По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет.
Разрушенное здание райотдела полиции / фото из сети
Взрыв прогремел в Николаеве: что известно?
Вечером 23 февраля во время пересменки полицейских прогремел взрыв вблизи неработающей АЗС. Она расположена вблизи управления патрульной полиции Николаевской области.
В результате детонации самодельной взрывчатки семь полицейских пострадали. Один находится в тяжелом состоянии.
Этот инцидент квалифицирован как теракт. Служба безопасности и Национальная полиция работают над установлением всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.