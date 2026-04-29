В Днепре прогремели взрывы: враг атакует "Шахедами"
Россияне продолжают атаковать Украину утром 29 апреля, используя ударные беспилотники. Под ударом противника, в частности, оказался Днепр.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Днепре?
В Днепровском районе воздушная тревога была объявлена ориентировочно в 09:41. Незадолго после этого в Воздушных силах ВСУ сообщали о беспилотнике, двигавшийся курсом на областной центр с западного направления.
Около 10:17 в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко. Руководитель областной военной администрации Александр Ганжа сообщал, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
В Днепре слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации местные власти не обнародовали информацию о потенциальных последствиях российской атаки и возможном наличии пострадавших среди гражданского населения. Подробности, вероятно, будут впоследствии.