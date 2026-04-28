Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил в интервью Янине Соколовой.

Почему союзники не помогают сбивать дроны над Украиной?

Игнат объяснил, что поражение воздушных целей с территории соседних стран без пересечения украинской границы практически нереально из-за ограниченной дальности действия авиационных систем.

Чтобы сбивать цели, им нужно залететь на нашу территорию, потому что из-за границы запустить ракеты– это невозможно. Им нужно быть в каком-то ближнем пограничне, нужно выйти на цель. То, что делают каждый день наши лётчики: надо перехватить эту цель, зайти с соответствующего угла, выпустить ракеты,

– объяснил полковник.

В то же время он добавил, что для выполнения таких задач авиация партнеров должна пересекать воздушное пространство Украины, что является сложной процедурой для государства, которая находится в состоянии войны.

Кроме того, при таких операциях необходимо максимально уменьшать риски для гражданского населения. При перехвате следует избегать зон с плотной застройкой.

Важно! В ночь на 28 апреля вражеские войска выпустили на Украину 123 ударных дрона. Силы ПВО сумели сбить или обезвредить 95 БпЛА. Однако на 16 локациях зафиксировано попадание 19 дронов, тогда как еще 4– падение обломков.



Из-за удара по Конотопу повреждены жилые и административные здания, больница и трамвайная сеть. Разрушен и гражданская инфраструктура в Запорожье – ранены два человека. Под атакой оказалась и Днепропетровщина, в частности Кривой Рог, Никополь и еще несколько общин.

Во время массированных ракетных и дроновых атак на Украину страны-союзники., имеющие общую границу, нередко поднимают свою авиацию в воздух. Это связано с потенциальной угрозой удара российских целей по их территории.