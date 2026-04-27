Ситуацию в украинском небе мониторят Воздушные силы. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент об угрозах удара.
Что известно об атаке "Шахедов"?
Призываем вас соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги для вашего региона.
Куда летят дроны: отслеживайте с помощью онлайн-карты
Одесская область: БпЛА курсом на Черноморское. Сумская область: БпЛА в направлении Лебедина. БпЛА в направлении Запорожья с юга. БпЛА в направлении Николаева с запада. БпЛА на Полтаву с севера. Группа БпЛА курсом на Херсон. БпЛА курсом на Сумы.
Одесская область: БпЛА курсом на Черноморское.
Сумская область: БпЛА в направлении Лебедина.
БпЛА в направлении Запорожья с юга.
БпЛА в направлении Николаева с запада.
БпЛА на Полтаву с севера.
Группа БпЛА курсом на Херсон.
БпЛА курсом на Сумы.