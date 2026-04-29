Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Смотрите также Харьков под ударом, в небе над Украиной – снова "Шахеды": где сейчас есть угроза атаки
Какие последствия атаки на Харьков?
Городской голова сообщил о ряде попаданий в Основянском, Слободском, Немышлянском и Индустриальном районах Харькова. В последнем из них российский беспилотник ударил по автозаправочной станции.
Попадание вражеского беспилоника "Молния" по АЗС в Индустриальном районе Харькова. Последствия уточняются,
– написал он.
Информацию о погибших или пострадавших в этом районе по состоянию на момент публикации не обнародовали. Пока дополнительных деталей этого удара местные власти не указывают. Очевидно, подробности будут впоследствии.
