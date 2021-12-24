Заживо сгорел водитель: в Днепре произошел трагический пожар фуры
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
Пожарным Днепра ночью, 24 декабря, сообщили о пожаре фуры MAN на Слобожанском проспекте. Когда они начали укрощать пожар, обнаружили тело.
Оно лежало в кабине пепелища, в которое превратился грузовик. Спасатели предполагают, что погибший был водителем этого автомобиля.
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Загорелся после остановки
Сейчас личность этого мужчины пытаются установить следователи полиции. В ГСЧС позвонили поводу этого инцидента примерно в 01:30. По прибытию пожарные установили, что огонь стремительно распространяется.
Трагический пожар грузовика в Днепре / Фото ГСЧС
Он охватил не только кабину водителя, но и начал перекидываться на кузов. Сейчас эксперты считают, что пожар возник в момент временной остановки транспорта. Однако ее причину пока не назвали.
Пожарные тушат грузовик с телом водителя / Фото ГСЧС
На фото с места заметно, что фура была практически полностью уничтожена. От ее передней части остался лишь обожженный каркас. Однако у кузова сгорела лишь часть тента.
Спасатели тушат ужасный пожар грузовика / Фото ГСЧС
Пламя смогли обуздать примерно через пол часа после прибытия спасателей. Для этого понадобилось 6 человек личного состава, а также 2 единицы техники.
От грузовика осталось пепелище / Фото ГСЧС
Несколько пожаров транспорта недавно
- 22 декабря неподалеку от "Автоцентра на Столичном" в Киеве вспыхнул грузовик Mercedes. Впоследствии водитель рассказал, что все началось с дыма, который шел из кузова.
- В Днепропетровской области 18 декабря произошло ужасное ДТП. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате один из водителей не смог выбраться из авто и сгорел в нем.
- В Киеве 16 декабря прямо посреди дороги вспыхнул автобус. Он курсировал по маршруту Ирпень – Киев. Как следствие, остался лишь обожженный каркас. Однако, к счастью, люди не пострадали.