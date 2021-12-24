Заживо сгорел водитель: в Днепре произошел трагический пожар фуры

Пожарным Днепра ночью, 24 декабря, сообщили о пожаре фуры MAN на Слобожанском проспекте. Когда они начали укрощать пожар, обнаружили тело.

Оно лежало в кабине пепелища, в которое превратился грузовик. Спасатели предполагают, что погибший был водителем этого автомобиля.

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Загорелся после остановки

Сейчас личность этого мужчины пытаются установить следователи полиции. В ГСЧС позвонили поводу этого инцидента примерно в 01:30. По прибытию пожарные установили, что огонь стремительно распространяется.

Трагический пожар грузовика в Днепре / Фото ГСЧС

Он охватил не только кабину водителя, но и начал перекидываться на кузов. Сейчас эксперты считают, что пожар возник в момент временной остановки транспорта. Однако ее причину пока не назвали.

Пожарные тушат грузовик с телом водителя / Фото ГСЧС

На фото с места заметно, что фура была практически полностью уничтожена. От ее передней части остался лишь обожженный каркас. Однако у кузова сгорела лишь часть тента.

Спасатели тушат ужасный пожар грузовика / Фото ГСЧС

Пламя смогли обуздать примерно через пол часа после прибытия спасателей. Для этого понадобилось 6 человек личного состава, а также 2 единицы техники.

От грузовика осталось пепелище / Фото ГСЧС

Несколько пожаров транспорта недавно