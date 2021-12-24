Воно лежало в кабіні згарища, в яке перетворилась вантажівка. Рятувальники припускають, що загиблий був водієм цього автомобіля.

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Загорілася після зупинки

Наразі особу цього чоловіка намагаються встановити слідчі поліції. До ДСНС зателефонували щодо цього інциденту приблизно о 01:30. По прибуттю пожежники встановили, що вогонь стрімко поширюється.



Трагічна пожежа вантажівки у Дніпрі / Фото ДСНС

Він охопив не лише кабіну водія, а й почав перекидатись на кузов. Наразі експерти вважають, що пожежа виникла в момент тимчасової зупинки транспорту. Проте її причину поки не назвали.



Пожежники гасять вантажівку з тілом водія / Фото ДСНС

На фото з місця помітно, що фура була практично повністю знищена. Від її передньої частини залишився лише обпалений каркас. Однак у кузова згоріла лише частина тенту.



Рятувальники гасять жахливу пожежу вантажівки / Фото ДСНС

Полум'я змогли приборкати приблизно через пів години після прибуття рятувальників. Для цього знадобилося 6 людей особового складу, а також 2 одиниці техніки.



Від вантажівки залишилось згарище / Фото ДСНС

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