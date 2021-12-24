Воно лежало в кабіні згарища, в яке перетворилась вантажівка. Рятувальники припускають, що загиблий був водієм цього автомобіля.
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Загорілася після зупинки
Наразі особу цього чоловіка намагаються встановити слідчі поліції. До ДСНС зателефонували щодо цього інциденту приблизно о 01:30. По прибуттю пожежники встановили, що вогонь стрімко поширюється.
Трагічна пожежа вантажівки у Дніпрі / Фото ДСНС
Він охопив не лише кабіну водія, а й почав перекидатись на кузов. Наразі експерти вважають, що пожежа виникла в момент тимчасової зупинки транспорту. Проте її причину поки не назвали.
Пожежники гасять вантажівку з тілом водія / Фото ДСНС
На фото з місця помітно, що фура була практично повністю знищена. Від її передньої частини залишився лише обпалений каркас. Однак у кузова згоріла лише частина тенту.
Рятувальники гасять жахливу пожежу вантажівки / Фото ДСНС
Полум'я змогли приборкати приблизно через пів години після прибуття рятувальників. Для цього знадобилося 6 людей особового складу, а також 2 одиниці техніки.
Від вантажівки залишилось згарище / Фото ДСНС
Кілька пожеж транспорту нещодавно
- 22 грудня неподалік від "Автоцентра на Столичному" у Києві спалахнула вантажівка Mercedes. Згодом водій розповів, що все почалося з диму, який йшов із кузова.
- На Дніпропетровщині 18 грудня сталася жахлива ДТП. Там зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Внаслідок цього один із водіїв не зміг вибратися з авто й згорів у ньому.
- У Києві 16 грудня прямісінько посеред дороги спалахнув автобус. Він курсував за маршрутом Ірпінь – Київ. Як наслідок, залишився лише обпалений каркас. Однак, на щастя, люди не постраждали.