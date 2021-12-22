Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав. Як зазначили у ДСНС, про інцидент на Столичному шосе рятувальники дізналися о 15:11.

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На місце події одразу вирушили 11 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Вогонь дуже швидко охопив все



Від машини фактично нічого не залишилося / Фото ДСНС Києва

Як розповів водій вантажівки, під час руху з-під капоту Mercedes почав йти дим.

Чоловік одразу припаркувався у крайній смузі та зателефонував рятувальникам.

Вогнеборці швидко прибули за адресою, однак вогонь занадто швидко охопив вантажівку майже повністю.

О 15:30 рятувальники повністю загасили пожежу, але від машини залишився лише остів.

Через що саме сталося загоряння, наразі невідомо.

П ожежа спровокувала величезний затор

Через пожежу рух у напрямку Кільцевої дороги було серйозно ускладнено. З 5 смуг водіям залишилися доступними лише дві. Це призвело до утворення величезного затору. Рух було сповільнено приблизно до 18:00 від місця пожежі до метро "Видубичі".

Дивіться відео з місця пожежі у Києві: